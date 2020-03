Guinée : Mahawa Sylla, première femme à accéder au grade de Général dans l’armée

Le Président Alpha Condé a célébré, à sa manière, la femme guinéenne. C’est en effet à la veille de la journée du 8 mars, que la décision historique d’élever la femme Mahawa Sylla au grade de Général de l’Armée guinéenne, a été rendue publique. Elle est la première femme à accéder à ce grade en Guinée.

C’est désormais fait, la Guinée tient sa première femme Générale dans l’armée. La décision prise par le Président Alpha Condé, chef des Armées, sur proposition du ministre de la Défense nationale, a été rendue publique à la veille de la célébration du 8 mars, une journée dédiée à la femme par la communauté internationale. A travers cette promotion de Mahawa Sylla, qui devient ainsi la première femme à accéder à ce grade, depuis la création de l’armée en novembre 1960, le Président Condé a célébré, à sa manière, la femme guinéenne.

Mais force est aussi de constater qu’il s’agit d’une nomination bien méritée car Mahawa Sylla est militaire de carrière, qui a décroché le prestigieux diplôme du CISD obtenu au Collège Supérieur de Défense à Pékin, en 2014. Et depuis 2017, elle occupe le stratégique poste de Secrétaire générale adjointe du Conseil National de la Défense. Elle a également acquis une certaine expérience internationale, pour avoir participé à la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI).

« Le grade doit être une surprise pour tout un bon cadre. Parce que le grade de Général n’est pas à l’avance ordinaire, c’est la confiance de l’Autorité supérieure, le premier magistrat de la Nation. Donc, c’est toujours une surprise». Telle a été sa première réaction sur les ondes de la radio nationale de Guinée.

Elle a par ailleurs souligné, par le même canal, « je me mettrai à la disposition de l’Autorité, pour tout ce qui est de ma compétence, je serai disponible à servir ma nation et je vais profiter de la même occasion, pour remercier le premier magistrat, le président de la République Alpha Condé, qui a su vraiment encore écrire une page de l’histoire de la Guinée, à travers ma personne, en me nommant à ce grand titre de générale de brigade de cette grande Armée, en tant que première dame ».