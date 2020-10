Guinée : les partisans de Cellou Dalein Diallo jubilent déjà, la fin du régime Alpha Condé ?

À peine le 1er tour de la Présidentielle passé, le camp de Cellou Dalein Diallo, le candidat de l’UFDG, publie ses propres résultats, sans attendre la Commission électorale. Ainsi, des milliers de partisans de l’opposition sont descendus dans les rues de la capitale Conakry, hier, pour manifester leur joie après l’auto-proclamation de victoire du principal challenger du Président sortant, Alpha Condé.

Est-ce la fin du régime Alpha Condé ? En tout cas, beaucoup de Guinéens attendent avec impatience que cela arrive, d’un moment à l’autre. Ils étaient par centaines, le long d’un des axes traversant la banlieue, pour célébrer et voir passer les motocyclistes filant à toute vitesse en actionnant leur klaxon et en se livrant à des acrobaties pour exprimer leur liesse.

« C’est une grande joie, nous sommes fiers que notre Président soit élu. Tout le peuple de Guinée est derrière lui, ce n’est pas l’UFDG seulement qui a fait passer Cellou [Dalein Diallo, le principal opposant]. C’est beaucoup de citoyens, choqués par la mal-gouvernance, qui se sont joints à nous pour donner la victoire finale. Nous sommes très fiers de lui », déclare Fatoumata Bineta Diallo, membre exécutive de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG).

Même si les résultats ne sont pas encore officiels, les partisans de Cellou Dalein Diallo pensent que leur candidat dominerait ces élections de la tête et des épaules. « Je pense que la CENI ne fera que publier les résultats sortis des urnes. Et la CENI n’aura pas d’autre choix que de publier les résultats sortis des urnes, et les résultats sortis des urnes donnent Cellou Dalein Diallo victorieux, comme je viens de l’annoncer tout de suite », avance Amadou Diallo, un militant de première heure de l’UFDG.

Toutefois, les partisans de de l’UFDG doivent encore prendre leur mal en patience, car une déclaration de victoire de Cellou Dalein Diallo pourrait faire monter les tensions dans le pays, alors que des résultats provisoires n’ont pas encore été publiés par la Commission électorale (CENI).