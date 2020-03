Guinée : le Coronavirus impose le couvre-feu sur toute l’étendue du territoire

Le Coronavirus, une catastrophe mondiale, qui n’a pas encore livré tous ses secrets, vient d’imposer le couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national de Guinée. C’est suite à la propagation rapide, dans un pays qui compte 22 cas positifs à la date du lundi 31 mars 2020.

La pandémie inédite du Coronavirus, qui touche pratiquement l’ensemble de l’humanité, a frappé aux portes de la Guinée, le 12 mars 2020. Mais depuis lors, il est noté une progression inquiétante, qui a poussé les autorités à prendre des mesures préventives hardies. C’est ainsi qu’à la suite du Décret formalisant et renforçant l’Etat d’urgence, annoncé dans le message présidentiel à la nation du 27 mars dernier, le Président Alpha Condé vient d’aller au-delà, en instaurant un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national, de 21 heures à 5 heures du matin.

C’est ce lundi 30 mars que la mesure d’installation d’un couvre-feu a été annoncée. Et ladite mesure s’ajoute à celles déjà prises dans un passé récent et allant dans le sens de la fermeture des lieux de culte, la limitation du nombre passagers par véhicule. En ce qui concerne le transport en commun dans la ville de Conakry, les chauffeurs n’ont désormais à embarquer que 3 passagers par voiture, 1 par moto, et 7 à 10 par minibus. A la suite du couvre-feu, d’autres mesures sous-jacentes sont venues s’y greffer : il s’agit de « l’interdiction des mouvements des personnes de Conakry vers l’intérieur du pays, sauf dérogation accordée par le ministère de la Santé ».

Hadja Rabiatou Serah Diallo, Présidente du Conseil économique et social (CES) testée positive au Coronavirus, a lancé un poignant message aux Guinéens, pour demander surtout d’aller se faire dépister. Elle explique dans les colonnes de la presse guinéenne, « puisque j’étais dans le vol du 14 mars, je me suis dit qu’il faut aller faire le test pour encourager tous les Guinéens à en faire autant. Même si tu n’as pas les symptômes, tu peux être positif. Je me suis dit qu’il faut sauver des vies. Je suis très fière et très forte. J’ai tenu à donner l’exemple pour que les guinéens puissent le faire aussi. Aujourd’hui, nos familles sont confinées, mais c’est dans l’intérêt supérieur de tout un chacun ».

Depuis l’apparition en Guinée du COVID-19, il est officiellement fait état de 22 cas confirmés. Mais la nouveauté est que la maladie, jusqu’ici confinée à Conakry, est en train de gagner l’intérieur du pays.