De nombreuses personnes, pour la plupart originaires d’Afrique de l’Ouest, sont en état d’arrestation en Guinée Conakry où la tension persiste. Que leur reproche-t-on ?

Ces derniers jours, des centaines de personnes ont été interpellées par les autorités guinéennes et placées dans des concessions, selon le gouvernement. Parmi elles, on dénombre 84 Bissau-guinéens, neuf Guinéens, 46 Sénégalais, un Burkinabé et un Gambien, pour le moment. Ces arrestations interviennent au moment où la tension est vive en Guinée avec notamment des manifestations contre un troisième mandat que compte briguer le Président Alpha Condé.

Il existe toutefois une toute autre raison à ces nombreuses arrestations, à en croire les autorités guinéennes. Traversant une période de crise, la Guinée veut interrompre de manière définitive les « infiltrations de corps étrangers » sur son territoire. Mais une raison particulière pourrait pousser les gens à infiltrer le pays. En effet, l’Etat soupçonne une société de vente directe d’avoir des agissements très discutés.

Un responsable de la Présidence a notamment évoqué le sujet et il s’agirait d’une société basée à Hong-Kong qui attirerait de jeunes gens, venant d’autres pays, en Guinée. Afin de leur écouler différents produits qu’ils doivent à leur tour aller revendre. Une affaire qui captive toute l’attention des autorités guinéennes, alors que le pays traverse une période de crise générale.