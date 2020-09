Guinée : «Grand P» Président et Eudoxie Yao future Première dame ?

Profitant de la contestation populaire du 3ème mandat de l’actuel Président, le Professeur Alpha Condé, par la majorité des Guinéens, l’artiste comédien Moussa Sandiana Kaba alias « Grand P » a déclaré sa candidature pour la prochaine élection présidentielle en 2020. D’ailleurs, il pourrait compter sur le soutien total de sa « femme » Eudoxie Yao, qui a déjà entamé la campagne médiatique sur les réseaux sociaux, pour devenir la future Première dame de la Guinée.

« Mon mari Grand P, le futur président de la République de la Guinée, soutien total. Moi, ma candidature à l’élection présidentielle de la Côte d’Ivoire a été refusée, mais je ne désespère pas. Rendez-vous en 2025 pour ma candidature. Même, si je ne suis pas Présidente de la Côte d’Ivoire, je peux être la Première dame de la Guinée. J’y crois…», a écrit sur sa page Instagram, la pulpeuse « go bobaraba » ivoirienne, Eudoxie Yao, qui ne ménagera certainement aucun effort, pour porter son « mari » au palais Sékoutoureya, résidence officielle et bureau du Président de la Guinée.

Le couple ouest-africain le plus populaire sur les réseaux sociaux, ces derniers mois, voudrait mettre fin au règne du Professeur Alpha Condé, au grand bonheur des Guinéens. En tout cas, le candidat « Grand P » estime qu’il a la carrure et les compétences requises, pour remettre la Guinée sur le bon chemin. Il a déjà le soutien de beaucoup d’internautes, qui le préfèrent à tous les politiciens guinéens. « Grand P », qui a la faveur des internautes, semble prendre une longueur d’avance sur ses rivaux.

Eudoxie Yao, peut d’ores et déjà préparer sa valise de Première dame de la Guinée et attendre tranquillement la proclamation des résultats de cette élection présidentielle fixée au 18 octobre prochain. L’année 2020 pourrait bien être celle de « Grand P ».

Atteint de progéria qui lui a donné un physique différent, Moussa Sandiana Kaba alias « Grand P » a longtemps été moqué et marginalisé à cause de son apparence. En 2020, il a signé un contrat avec une grosse production américaine pour deux films. Depuis lors, il est considéré comme la plus belle voix de la Guinée.