Guinée : «Grand P» fait dans la provocation avec sa Queen Eudoxie Yao

Après la sortie du dernier single «Arafat» de Djanii Alfa, la semaine dernière, «Grand P» a mis en garde son compatriote, qui convoiterait sa «femme» Eudoxie Yao. En effet, dans un passage sur le son «Arafat», Djanii Alfa évoque le nom de l’ivoirienne Eudoxie Yao. « On à Mariam Touré elle est belle mais on fait promo de Eudoxie ». Et c’est cette expression qui a mis en colère le concepteur de «Eh Ah».

Lors d’un Live vidéo sur sa page Facebook, l’artiste guinéen Moussa Sandiana Kaba alias «Grand P» s’en est pris à son compatriote Djanii Alfa, en le mettant en garde et en le menaçant de le mettre en prison si toutefois il ne laisse pas tranquille sa « femme » Eudoxie Yao, tranquille.

« Djanii Alfa j’ai écouté le son Arafat, laisse Eudoxie c’est ma femme, tu es petit pour elle. Toi un petit comme ça là tu suis ma femme ? Ce que tu te fous de moi, je ne suis pas un enfant, je suis plus âgé que toi…. Ma femme c’est Eudoxie. Tu déconnes, je déconne. Trop c’est trop et puis j’ai remarqué chaque jour quelqu’un me provoque. Djanii Alfa tu drague ma femme, laisse-la, je ne veux pas qu’on se bagarre. D’ailleurs, est-ce que toi tu as une voiture ? Toi escroc comme ça ? Toi tu n’as rien, toi et Fish Killer. Mais c’est vous qui mélangez les pédales. Djanii Alfa tu m’as déçu. Mais si tu ne laisses pas Eudoxie, je vais t’enfermer un jour », a-t-il fait savoir.

Des propos qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Quelques temps après, le chef Rebelle à tenu à répondre à «Grand P»: « Donc c’est à cause de ça là que le grand…P j’ai menti bha? Dites au Grand de se calmer go ahan ».

Eudoxie Yao a même fait deux vidéos avec les sons de «Grand P», pour soutenir son « mari jaloux ». « Mon amour de femme trop chou, merci pour le soutien… Petit Djanii Alfa vient voir la femme de ton GRAND frère, en tout cas tu es trop petit pour avoir une femme my QUEEN #Eudoxie Yao… Bon dimanche mes fans », a écrit «Grand P», sur sa page officiel.

Des déclarations et des mises en gade qui en disent long sur les intentions de « Grand P » et sa ferme volonté de protéger sa relation.