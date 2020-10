Guinée, Futur époux d’Eudoxie Yao : Grand P, un vagabond sexuel ? (vidéo)

Depuis quelque temps le chanteur guinéen, Grand P est au centre d’une vive polémique. Une affaire au relents de scandale sexuel dans lequel seraient impliqué le musicien et sa future épouse, l’Ivoirienne Eudoxie Yao. Au vu de certaines images et vidéos on est tenté de se demander si Grand P n’est pas un vagabond sexuel.

Grand P, lors de sa dernière sortie, a menacé. Le chanteur guinéen avait d’abord dégagé en touche les accusations selon lesquelles c’était lui et Eudoxie Yao, sur une chaude vidéo publiée sur Internet. Comme argument, le Guinéen a indiqué que lui, il était dans sa maison, et Eudoxie Yao à l’hôtel; qu’une telle chose ne pouvait donc se produire. Sauf que Grand P a oublié avoir pris une vidéo avec Eudoxie, dans sa chambre d’hôtel.

Ce n’est pas tout. Durant son séjour ivoirien, Grand P a été vu en intimité avec Yvidéro. Sans compter des images et vidéos sur lesquelles le musicien à été aperçu en très galante compagnie, et qui déferlent sur la Toile. Parmi ces vidéos, celle de Grand P qui disait tout de même préférer Eudoxie Yao à Yvidéro, du fait que la première avait plus de rondeurs.

Ce qui paraît curieux est le fait que Grand P, après avoir été pris la main dans le sac, accuse toujours d’avoir été piégé, pour ensuite proférer des menaces.