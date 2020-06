Guinée Equatoriale : la représentante résidente de l’OMS déclarée persona non grata

Dr Triphonie Nkurunziza, représentante résidente de l’OMS en Guinée Equatoriale vient de se voir notifier son expulsion. Les autorités lui reprochent d’avoir gonflé les chiffres liés au Coronavirus dans le pays.

L’ancienne ministre burundaise Triphonie Nkurunziza, qui représente actuellement l’OMS en Guinée Equatoriale, vient d’être sommée de quitter le pays dès que possible. « Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée Equatoriale a l’honneur de demander au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique de mettre un terme aux fonctions du Dr Triphonie Nkurunziza (…) et de veiller immédiatement à son départ de Malabo », peut-on lire dans l’adresse dudit ministère au Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique à Brazzaville.

Ce courrier apporte une précision de taille pour éviter tout quiproquo. En effet, il y est clairement précisé qu’en « raison des excellentes relations de coopération entre la République de Guinée Equatoriale et l’OMS, il (le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, ndlr) recommande qu’une autre personne soit proposée pour remplacer Dr Triphonie Nkurunziza ». Ces propos ont été confirmés par le Premier ministre équato-guinéen, Pascual Obama Asue qui, vendredi dernier devant le Sénat, déclarait : « Nous n’avons pas de problème avec l’OMS, nous avons un problème avec la représentante de l’OMS à Malabo ».

Dr Triphonie Nkurunziza est accusée par les autorités équato-guinéennes d’avoir falsifié les données des personnes contaminées par le Coronavirus, dont le nombre a été gonflé.

Si Triphonie Nkurunziza est encore en terre équato-guinéenne, c’est parce que les vols internationaux sont toujours suspendus. Mais la situation peut rapidement évoluer de ce point de vue, puisque les mesures mises en œuvre pour arrêter la propagation de la maladie pourraient être assouplies en ce mois de juin. En effet, la reprise des classes est, pour l’instant, prévue pour le 15 juin et il n’est pas exclu que les vols internationaux reprennent dans la foulée.

Il faut préciser que ce petit pays de 1,3 million d’habitants compte 1 306 cas de contaminations au Coronavirus, 12 décès et plus de 200 guérisons.