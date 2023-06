Guinée équatoriale : fin de l’épidémie du virus de Marburg

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé la fin de l’épidémie du virus de Marburg en Guinée équatoriale. Cette annonce intervient quatre mois après l’apparition de cette maladie dans ce pays d’Afrique Centrale.

Bonne nouvelle. La Guinée équatoriale a vaincu l’épidémie du virus de Marburg. C’est l’Agence onusienne qui a fait cette annonce. « Aucun nouveau cas n’a été signalé pendant les 42 derniers jours qui ont suivi la sortie de traitement du dernier patient », a indiqué l’OMS. Selon Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, l’exploit de la Guinée équatoriale fait suite au travail « acharné du personnel soignant » et du soutien « des organisations partenaires ont été cruciaux pour mettre fin à cette épidémie ».

Le virus de Marburg est une fièvre hémorragique virale hautement contagieuse. Elle est de la même famille que la maladie à virus Ebola. Elle se transmet « aux humains par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes, des surfaces et des matériaux infectés », explique l’OMS. Cette épidémie a été déclarée en février dernier. Elle a causé plusieurs cas confirmés et 12 décès dans cinq districts du pays. « Tous les 23 cas probables signalés sont décédés. Quatre patients se sont remis du virus et ont été inscrits dans un programme de survivants pour recevoir un soutien psychosocial et autres supports d’après-guérison », a expliqué la patronne d’OMS Afrique.

En outre, l’OMS appelle le continent à la vigilance, malgré la déclaration de la fin de cette épidémie. « Les maladies à potentiel épidémique continuent de représenter une menace majeure pour la santé en Afrique », a alerté Mme Moeti. Elle a réitéré l’engagement de l’OMS à « continuer à collaborer avec les pays pour améliorer les mesures de détection et répondre efficacement aux épidémies ». Rappelons que ce virus est apparu pour la première fois en Afrique du Sud en 1975. Puis au Kenya dans les années 1980.