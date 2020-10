Guinée, Deux démissions à la CENI : confirmation du hold-up électoral du camp Alpha Condé ?

Deux responsables de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de Guinée ont rendu leur démission, hier, apportant ainsi de l’eau au moulin de Cellou Dalein Diallo et de son parti qui n’ont cessé de dénoncer des manœuvres du pouvoir pour leur voler la victoire.

Alors que la CENI, institution chargée de l’organisation des élections en Guinée, s’affaire pour donner les résultats provisoires de l’élection présidentielle attendus pour cette journée, la démission de deux responsables de la structure vient remettre totalement en cause la crédibilité des résultats qui seront proclamés d’ici à là. En effet, Marie Hélène Sylla et Diogo Baldé, respectivement directrice du département démembrements et directeur adjoint du département opérations de la CENI, ont déposé, depuis hier, le tablier pour, sans doute dégager toute leurs responsabilités quant aux résultats à venir.

« Compte tenu de graves anomalies constatées dans la procédure de totalisation des résultats du scrutin du 18 octobre 2020 et du fait que nos observations pour garantir la transparence, la fiabilité et la sincérité des résultats dudit scrutin ne soient pas prises en compte, nous avons décidé de nous retirer des travaux de la commission de totalisation de la CENI, ce à compter du jeudi 22 octobre 2020 au matin », ont déclaré les deux commissaires démissionnaires.

Une sortie qui va dans le sens de confirmer les dénonciations de l’opposition qui, dès le lendemain du scrutin, criait déjà victoire et dénonçait des manœuvres frauduleuses du pouvoir pour inverser les résultats réels. Dès mardi, la CENI, sur la base de la totalisation des voix de quatre circonscriptions électorales, donnait déjà Alpha Condé largement en tête. Des jeux longtemps faits avant le 18 octobre 2020 ? Affaire à suivre.