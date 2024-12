Guinée : détournement massif à la douane, un cas emblématique de la corruption en Afrique

Un scandale d’envergure de détournement de fonds a éclaté en Guinée, avec l’arrestation du directeur général des douanes, Moussa Camara, de son adjoint Macky Diallo et de neuf autres personnes. Ces arrestations font suite à une enquête sur un réseau de malversations et de corruption présumée au sein de la Direction générale des douanes, responsable de la gestion des recettes fiscales et douanières du pays.

Selon le procureur du Tribunal spécial des infractions financières (CRIEF), Aly Touré, plus de 700 milliards de francs guinéens, soit environ 76,7 millions d’euros, ont été détournés par un groupe de douaniers et de transitaires, qui ont contourné le processus classique de paiement des taxes. Ce détournement de fonds publics aurait eu des conséquences graves sur les finances de l’État guinéen.

La corruption en Guinée : un mal systémique

Le système mis en place par ce réseau criminel consistait à manipuler les paiements au guichet unique, un mécanisme centralisé de collecte des taxes, afin de détourner les fonds destinés à l’État. Les membres du réseau auraient falsifié des documents, omis de déclarer des sommes perçues, et facilitent le passage de marchandises sans paiement des droits de douane.

Le montant exact du préjudice, bien que difficile à quantifier, est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros, une somme considérable pour un pays dont les finances sont déjà fragiles. Ce scandale n’est malheureusement pas un cas isolé en Guinée, ni en Afrique. La corruption et les détournements de fonds publics sont des fléaux récurrents dans de nombreux pays du continent, affectant gravement leur développement économique et social.

Les détournements à l’échelle africaine : une tendance inquiétante

La Guinée, comme de nombreux autres pays africains, fait face à un problème profond de corruption, qui s’étend à de nombreux secteurs publics. Le détournement de fonds au sein des institutions gouvernementales n’est pas nouveau, et plusieurs affaires de ce genre ont déjà éclaté par le passé. En 2016, par exemple, l’ancien ministre des Mines, Mohamed Lamine Fofana, avait été impliqué dans un scandale de détournement de fonds, après qu’il eut été accusé de siphonner les recettes minières destinées à l’État.

La Guinée n’est pas seule dans cette lutte contre la corruption. D’autres pays africains connaissent des situations similaires où des fonctionnaires, des dirigeants politiques ou des acteurs économiques abusent des ressources publiques pour leur gain personnel. Au Nigeria, par exemple, la corruption est un problème endémique. Des figures politiques ont été accusées à plusieurs reprises de détourner des fonds publics.

Phénomène bien plus large de détournements

L’affaire de l’ex-gouverneur de l’État de Delta, James Ibori, est l’un des exemples les plus notoires. Il a été reconnu coupable en 2012 pour des détournements de fonds publics de plus de 250 millions de dollars. Bien qu’Ibori ait été condamné et emprisonné, cette affaire reflète un phénomène bien plus large de détournements à grande échelle dans le pays.

En Afrique du Sud, la corruption a également frappé des institutions cruciales, notamment sous la présidence de Jacob Zuma. L’affaire « State Capture », qui a émergé autour de la famille Gupta, a mis en lumière un réseau de corruption systématique impliquant des personnalités politiques, des entreprises et des membres de la famille présidentielle, avec des milliards de rands détournés au détriment du développement national. Cette affaire a plongé l’Afrique du Sud dans une crise politique majeure.

Lutte contre la corruption : des avancées timides

Malgré ces défis, certains pays africains tentent de prendre des mesures pour contrer ce fléau. En Guinée, par exemple, l’ouverture de l’enquête par la CRIEF montre une volonté de renforcer la lutte contre la corruption. De même, des initiatives comme la création d’organismes de surveillance et de lutte contre la corruption en Afrique de l’Ouest, telles que la Commission nationale de lutte contre la corruption en Côte d’Ivoire, visent à instaurer plus de transparence.