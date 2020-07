Guinée, Attaques contre Alpha Condé : le patriarche de Siguiri met en garde

Ce samedi 18 juillet 2020, le Sotikèmo (patriarche) de Siguiri, ville située au Nord-Est de la Guinée, a lancé un appel à la retenue et a aussi tenu à démentir des propos jugés attentatoires à l’encontre du président de la République guinéenne, Alpha Condé.

Victime de délestages, la ville de Siguiri a vu ses jeunes observer des manifestations suite auxquelles, le Sotikèmo El Hadj Dramane Magassouba a réagi en taxant certains individus de « bandits et rapporteurs » proches du président de la République.

« Nous sommes des malinkés. Quand nous sommes pour une personne, nous ne reculons jamais. Les bandits et rapporteurs qui vont dire au chef de l’Etat que les Siguirikas ne veulent plus de lui, sont en train de mentir. Personne, n’a dit cela ici », a affirmé le Sotikèmo.

El Hadj Dramane Magassouba met tout de même e,*n garde ceux qu’il considère comme des personnes mal intentionnées : « Et nous demandons à ces bandits de mettre fin à leur pratique, celle de raconter n’importe quoi sur le président de la République et surtout des choses contraires aux réalités de Siguiri ».

« Les récents propos qui circulent sur la toile sont issus de l’union mandingue et non du vestibule des sages de Siguiri… J’appelle la population de Siguiri à la retenue. Car, sans la paix, rien n’est possible sur cette terre. Et c’est dans la paix que nous pouvons tout gagner », tempère le patriarche.

Une déclaration forte coïncidant avec la remise en liberté de neufs jeunes individus appréhendés durant les manifestations. Les blessés quant à eux, ont été conduit à l’hôpital régional de Kankan pour subir des soins.