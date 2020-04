Guinée : 154 nouveaux cas positifs au Covid-19 en 4 jours, la barre des 400 franchie

Le rythme de propagation de la maladie du Coronavirus en Guinée prend de plus en plus des proportions plus qu’inquiétantes. En effet, en 4 jours seulement, le pays a enregistré 154 cas positifs, ce qui a exacerbé l’attention des autorités publiques, qui multiplient les initiatives pour stopper cette dynamique qui menace la santé publique. D’autant plus que le pays a franchi la barre des 400 cas.

Le Coronavirus poursuit sa propension exponentielle en Guinée, avec 154 cas positifs recensés en 4 jours seulement. Les résultats des tests publiés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) pour le compte de la journée du mardi 14 avril, fait état de 41 nouveaux cas de coronavirus, suite à des tests effectués sur 315 personnes. Avec de tels résultats, la Guinée a désormais franchi la barre des 400 malades. En effet, il y a désormais 404 cas confirmés de Covid-19 dont 41 guéris. Une situation plus qu’inquiétante qui pousse les autorités publiques à prendre des mesures, pour contrer cette progression dangereuse.

C’est dans ce cadre que l’état d’urgence sanitaire vient a été prorogé jusqu’au 15 mai et même renforcé avec de nouvelles mesures comme le port obligatoire de masques par toute personne sortie de sa maison. Il s’y ajoute que le Président Alpha Condé a rendu obligatoire le port de masque communautaire ou bavette à compter du samedi 18 avril 2020 et les récalcitrants encourent une interdiction de circuler, en plus d’une amende pécuniaire de 30 000 GNF. La Président Alpha Condé a également rendu publique, à travers un décret lu à la télévision nationale, la liste des membres du bureau exécutif du Conseil Scientifique de Riposte au Coronavirus.

Le conseil est composé de 17 experts issus de plusieurs domaines. Il s’agit d’une cellule de réflexion, chargée formuler des « recommandations pertinentes, afin de renforcer l’efficacité de la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19 ». Les membres dudit comité sont des experts issus de plusieurs domaines. Ledit conseil est présidé par le Pr Yolande Izazy, professeur de Gynécologie obstétrique à la Faculté des Sciences et technologies de la Santé.

Les vice-présidents sont, Pr Moustapha Diop Keita, anthropologue, doyen de la faculté des Sciences sociales de l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia et le Pr Mamadou Yéro Boiro, biologiste, Directeur général de l’Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée à Kindia et avec comme Rapporteur général, le Pr Mamadou Aliou Baldé, pharmacien, Directeur général de l’Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée, président de l’Académie des sciences.