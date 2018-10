GTR Ventures réalise son premier investissement en Afrique

La société anglo-singapourienne de capital-risque soutient Orbitt Capital – une plate-forme panafricaine d’investissement et de financement du commerce internationale.

GTR Ventures, la première plateforme mondiale d’investissement et de capital-risque spécialisée dans le financement du commerce et de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé un investissement stratégique dans Orbitt – une plateforme numérique de transactions sur l’Afrique.

Orbitt met les investisseurs en contact avec les possibilités de financement du commerce et d’investissement grâce à sa technologie d’appariement intelligent. La société a facilité à ce jour plus de 100 millions de dollars américains d’opérations de prise de participation, d’emprunt et de financement du commerce. À travers ses transactions, Orbitt numérise actuellement l’écosystème africain de l’investissement.

Orbitt est la première « start-up » Africain à se joint à la famille de GTR Ventures, dont le portefeuille actuel consiste déjà de sept entreprises qui fournissent des innovations au commerce mondial. GTR Ventures, basée à Londres, Singapour et Hong Kong, travaillera avec Orbitt pour renforcer ses capacités de financement du commerce international, ainsi que pour augmenter les liens entre Orbitt et les institutions financières.

« Notre partenariat avec GTR Ventures arrive à un moment clé pour nous », a déclaré Lanre Oloniniyi, co-fondateur et directeur général d’Orbitt. « GTR Ventures nous apportera un réseau important de banques, de fonds, et d’entreprises d’assurance-crédit, qui sont spécialisés dans le financement du commerce. À travers ce partenariat, nous pourrions attirer de grandes banques et des fonds à travers l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient, afin d’augmenter les prêts et les investissements de financement du commerce en Afrique ».

L’annonce a lieu lors de GTR Africa – une conférence à Londres organisée par Global Trade Review (GTR) portant sur le commerce et l’investissement en Afrique. GTR Africa est devenu un rendez-vous annuel important pour les professionnels du commerce international, des exportations et du financement de projets intéressés par le continent. Les principales institutions financières présentes à la conférence sont Afreximbank, Ecobank, Standard Chartered, SMBC et BACB.

Kelvin Tan, co-fondateur et directeur des investissements de GTR Ventures, basé à Singapour, a déclaré : « Le commerce Afrique-Asie s’élève aujourd’hui à 500 milliards de dollars américains par an. Toutefois, les bailleurs de fonds en Afrique restent entravés par le manque d’outils financiers et d’accès aux données. La technologie d’Orbitt peut aider les prêteurs à gérer leurs risques et à conclure des opérations en temps opportun dans des marchés autrement déconnectés. Nous nous félicitons des partenariats avec toutes les parties prenantes pour améliorer la transparence du crédit sur le continent. Collectivement, notre objectif est d’améliorer la capacité financière de chaque entreprise, PME et transaction en Afrique ».

Peter Gubbins, directeur général de GTR et cofondateur de GTR Ventures, a ajouté : » Bien que le continent ait un déficit de financement du commerce de plus de 100 milliards de dollars, nous voyons un montant croissant de capital institutionnel et d’impact, désireux de faire plus avec l’Afrique. Tirant parti de l’énorme empreinte africaine de GTR – Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, et Zambie – nous voyons Orbitt travailler avec nos banques et fonds partenaires pour combler cet écart. »

A propos de GTR Ventures : Basée à Londres, Singapour et Hong Kong, GTR Ventures est la première plateforme d’investissement au monde dédiée au financement du commerce et de la chaîne d’approvisionnement. En partenariat exclusif avec Global Trade Review (GTR), le leader mondial de la veille, de l’édition, de l’actualité et des événements en matière de commerce et de financement du commerce, GTR Entreprise mobilise des capitaux privés pour le commerce et le financement du commerce, investit et soutient le développement d’entreprises spécialisées dans le commerce (tradetechs) et travaille avec de multiples acteurs pour intégrer les nouvelles technologies avec le commerce. GTR Ventures se concentre sur quatre grands domaines d’investissement : la banque de transaction (financement du commerce, trésorerie et trésorerie), l’assurance commerciale et la gestion des risques, le financement des PME et de la chaîne logistique, et le commerce physique.

A propos de Orbitt : Orbitt est une plateforme numérique de création et de traitement d’opérations qui met en relation les investisseurs internationaux avec les entreprises africaines en croissance afin d’accroître l’allocation efficace du capital sur le continent. Orbitt introduit également les bons intermédiaires au bon stade des transactions afin de compléter le cycle de l’opération. Grâce à une technologie intelligente et à la numérisation de l’écosystème d’investissement africain, Orbitt relève les défis de la portée, du temps et du développement des affaires à travers le continent. Orbitt est basée à Londres avec des opérations à Maurice et une base d’utilisateurs dans 28 pays d’Afrique.

A propos du Global Trade Review : Fondée en 2002 et ayant des bureaux à Londres, Singapour et Hong Kong, GTR est le leader mondial des médias spécialisés dans le commerce et le financement du commerce, offrant un guichet unique d’informations, de nouvelles, d’événements et de services aux entreprises et aux particuliers impliqués dans le commerce mondial. GTR organise plus de 20 conférences sur le financement du commerce international dans le monde, dont la plus importante a lieu à Singapour, avec environ 1300 participants. Spécifique à l’Afrique, GTR a une publication annuelle GTR Afrique ; et est le leader mondial en termes de conférences sur le financement du commerce en Afrique.