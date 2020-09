Grand P offre 5 millions FCFA pour convoler en justes noces avec Eudoxie Yao

Le rêve de Moussa Sandiana Kaba alias Grand P est sur le point de se réaliser. L’artiste guinéen, qui aimerait se marier avec la bimbo ivoirienne Eudoxie Yao, serait sur le point de passer à la vitesse supérieure et de convaincre tous les sceptiques sur la sincérité de leur relation amoureuse. Il serait donc prêt à offrir 5 millions FCFA comme dot, pour faire d’Eudoxie Yao sa femme.

« Laissez-moi me marier avec Grand P. Ma relation avec Grand P fait mal à beaucoup de gens, et je ne sais pas pourquoi. On ne blague pas avec l’amour ». Cette phrase était le dernier cri de cœur d’Eudoxie Yao, sur les réseaux sociaux. Mais, un message que beaucoup d’internautes considèrent comme un nouveau buzz de la part de la ravissante Ivoirienne. En tout cas, les paroles sont arrivées à bonne destination.

Grand P n’est pas du genre à blaguer. Car, après cette demande d’Eudoxie Yao, de la laisser se marier avec la star guinéenne, les choses commencent à bouger de part et d’autre. Annoncé, depuis, sur les réseaux sociaux, le mariage civil de la «go bobaraba» aura effectivement lieu au mois de janvier prochain, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Grand P est fin prêt, selon son entourage, de convoler en justes noces avec la femme de ses rêves.

Évidemment, avant la cérémonie civile au début de l’année 2021, l’entourage du couple apprend que le versement de la dot pour l’union des deux tourtereaux va se tenir en fin d’année 2020 à Abidjan, précisément chez la famille d’Eudoxie Yao. Devenu subitement le plus Ivoirien des Guinéens, Grand P serait encore bientôt de retour au bord de la lagune Ébrié, pour des soirées plus romantiques avec sa dulcinée.

Selon le manager de Grand P, Alpha Sylla, la marraine de son artiste, une certaine Mme Keïta, viendra spécialement de la Guinée Conakry, pour la cérémonie de remise dot de fin d’année. Selon les propos du proche compagnon de Grand P, son compatriote Guinéen Alpha Manadja, pour la cérémonie traditionnelle, la star guinéenne aurait prévu de payer la somme de 5 millions FCFA, pour doter sa moitié Eudoxie Yao.