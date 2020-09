Grand P, le candidat surprise de l’élection présidentielle guinéenne 2020

Après un séjour abidjanais passé en compagnie de sa tendre et potelée Eudoxie Yao, l’artiste de nationalité guinéenne qu’on ne présente plus, Moussa Sandiana Kaba, plus connu sous le nom de Grand P, fait déjà parler de lui. Et ceci, à l’aide d’un post surprenant dans lequel il annonce officiellement sa candidature à l’élection présidentielle qui aura lieu en Guinée le 18 octobre prochain.

Grand P, un candidat de taille face au Président sortant Alpha Condé ?

« Je me présente à la Présidentielle 2020. Écoutez-moi ! Je vais venir en force. Écoutez Grand P ! Vous devez tous me soutenir ». Ce sont là quelques extraits de la fameuse vidéo de l’artiste guinéen Moussa Sandiana Kaba, plus connu sous le nom de Grand P, qui a mis la Toile en ébullition depuis sa publication survenue sur sa page Facebook, il y a seulement quelques heures.

Je déclare ma candidature à l’élection présidentielle 2020 en Guinée 🇬🇳 A.C.U (Amour.Considération.Unité) que Dieu bénisse la Guinée 🙏 Publiée par Grand P Officiel sur Mercredi 2 septembre 2020

Si certains trouvent l’annonce du fiancé d’Eudoxie Yao plutôt hilarante et bonne pour amuser la galerie, d’autres, par contre, pensent qu’il pourrait, si sa candidature s’avérait officielle, poser quelques difficultés au chef d’État sortant, Alpha Condé, qui espère briguer un troisième mandat, à l’âge de 82 ans.

Ces dernières années, Grand P a énormément gagné en popularité, non seulement au-delà des frontières de la Guinée, mais également au plan national. Cela ne fait aucun doute que son intrigue amoureuse avec la go Bobaraba ivoirienne, Eudoxie Yao, a beaucoup apporté à la hausse de sa renommée. Mais est-ce que cela sera suffisant pour inquiéter le Président sortant Alpha Condé ?

Pourquoi Grand P se présente-t-il à l’élection présidentielle guinéenne 2020 ?

AFRIK.COM s’interroge sur les raisons qui auraient bien pu pousser la célébrité guinéenne, Grand P, à faire cette annonce inattendue dès son retour de Côte d’Ivoire. Aurait-il reçu cette ambition présidentielle de sa bien-aimée Eudoxie ?

C’est, en effet, une piste à ne pas négliger surtout lorsqu’on sait qu’il y a quelques semaines de cela, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, avait également manifesté le désir de se présenter à l’élection présidentielle ivoirienne d’octobre 2020 avant de se désister parce que n’ayant pas pu déposer son dossier de candidature au siège de la Commission électorale indépendante (CEI).

Nous sommes du coup tenté de croire que devenir la Première dame de Guinée est sa nouvelle ambition depuis que la Présidence ivoirienne est hors de sa portée. Canular ou pas, Grand P a réussi, une nouvelle fois, à attirer l’attention sur lui. Restez câblés, nous en saurons plus sur sa candidature dans les jours à venir.