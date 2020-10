Grand P et Eudoxie Yao travaillent les muscles !

Depuis quelques jours, l’artiste guinéen Moussa Sanguiana Kaba alias Grand P et sa femme Eudoxie Yao ont rejoint une salle de gym. Les deux tourtereaux ont véritablement secoué les réseaux sociaux et ont fait marrer plus d’un, à cause des performances du concepteur de « Eh Ah ! ».

La « go bobaraba » ivoirienne, Eudoxie Yao, a elle-même partagé la vidéo sur son compte Instagram. « Ça a été un plaisir énorme de faire du sport avec mon amour Grand P », a-t-elle commenté. Sur ces images, on observe Grand P et Eudoxie Yao, essayant de faire des squats avec des haltères de 8 ou 10 kg. Si l’Ivoirienne se sentait bien à l’aise dans cet exercice, Grand P a souffert le martyr. Une scène qui a véritablement fait jaser sur les réseaux sociaux.

Plusieurs fans ou curieux ont donné leur avis à la section commentaire de la page Instagram d’Eudoxie Yao, même si d’autres se sont contentés de se marrer. « Grand P, je te jure que si tu ne laisses pas Eudoxie, tu vas mourir avant l’âge. Ça se voit que c’est la première fois que tu t’entraînes, tu ne fais que te courber. La famille de Grand P, ayez pitié de votre fils », a écrit un intervenant.

«Tu vas dja (tuer) l’enfant des gens, cadeau Eudoxie », a indiqué Seydina Oumar Joob. « Tchai ! Grand P ambassadeur a fait quoi pour mériter cette punition Eudoxie Yao ? », se demande un fan, qui voit son artiste dans une situation inconfortable. « Vous allez donner hernie au vieux là. Juste pour rigoler, trop chou mon couple », se moque Kouadio Alexandre.

Par ailleurs, d’autres se posent encore la question de la sincérité de la relation entre Grand P et Eudoxie Yao, à l’image d’Oulymata. « Ma question, sans vouloir t’offenser, est-ce que c’est pour rigoler ou bien cette relation est vraiment réelle ? Si la réponse est non, je pense que cela a trop longtemps duré et ce jeu peut un peu nuire à ton image. C’est comme si maintenant ta carrière rime à Grand P. Laisse-le trouver la personne de sa vie et toi continue de faire ta belle promotion… Sinon, si vous êtes amoureux, je vous souhaite tout le bonheur du monde », a-t-elle écrit.

Pour l’heure, grand P et sa dulcinée Eudoxie Yao sont trop occupés à travailler les muscles, dans les salles de sport de la Guinée. En attendant leur mariage prévu pour bientôt. Il faut toutefois souligner que Grand P semble être un habitué des salles de musculations, comme l’attestent les images par ailleurs, qui montrent le musicien en action, qui n’a rien à envier aux sportifs de haut niveau.