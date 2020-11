Grand P débarque au Mali pour voir Sidiki Diabaté « malade »

Le chanteur guinéen Grand P a décidé de se rendre au Mali pour apporter assistance et soutien à son ami Sidiki Diabaté, qui serait malade, alors qu’il est en prison depuis l’affaire de violence sur sa compagne.

Grand P a grand cœur ! C’est ce qui fait qu’il n’a pu rester indifférent face à la situation que vit le chanteur malien Sidiki Diabaté. Ce dernier, accusé des faits de violences sur la nommée Mamacita, sa compagne, est en prison depuis quelques mois déjà.

Et c’est depuis cette prison de Bamako que le chanteur a été annoncé gravement malade. A travers une urgente publication, en date du samedi 31 octobre 2020, sur la page Facebook du chanteur malien Sidiki Diabaté, son staff a révélé que le chanteur est malade depuis plusieurs semaines et vendredi, il a été mis sous perfusion.

Une annonce qui a inquiété les proches et fans du chanteurs certes, mais aussi ses collaborateurs et collègues musiciens. Parmi eux, l’auteur-compositeur guinéen Grand P qui, actuellement en tournée au Burkina Faso, a, par la voix de son staff fait état de sa décision de se rendre au Mali pour voir son homologue.

« Sidiki est un frère qui a contribué au succès de Grand P. On est obligé, quelle que soit la situation, d’aller le voir à Bamako en prison. Il a en ce moment besoin de notre soutien en ces moments difficiles qu’il vit actuellement. On espère de tout cœur pouvoir le voir et lui apporter tout notre soutien », a indiqué le manager de Grand P.