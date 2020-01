Grammy Award 2020 : Angélique Kidjo remporte le prix de la catégorie « Musique du monde »

Le Grammy Award est une prestigieuse cérémonie américaine de récompense des meilleurs talents et innovations dans le monde musical. Pour le compte de l’édition 2020 qui s’est déroulée à Los Angeles, plusieurs figures musicales, dont la célèbre chanteuse béninoise Angélique Kidjo, ont été récompensées. La cérémonie s’est ouverte après l’annonce du décès de l’ancienne vedette de la NBA, le basketteur Kobe Bryant décédé à 41 ans dans un accident d’hélicoptère.

Les hostilités de la soirée de gala de l’édition 2020 de l’évènement de prestige ont été lancées avec la chanson « c’est si dur de dire au revoir » de l’artiste américaine Alicia Keys qui était la maîtresse de cérémonie. Un hommage vibrant adressé au célèbre basketteur Kobe Bryant disparu peu de temps avant le lancement de la cérémonie dans un crash d’hélicoptère à l’âge de 41 ans. Plusieurs autres artistes ont emboîté le pas de la jeune américaine en saluant la mémoire du disparu qui, de son vivant, avait porté haut les flambeaux du basket ball. L’évènement a été abrité par le Staples Center.

Plusieurs artistes ont été gratifiés au cours de la cérémonie. Parmi eux, on retrouve la débordante et luxuriante rappeuse Lizzo qui a été doublement distinguée, Beyoncé et bien entendu Lady Gaga. La vedette de la soirée de gala est la jeune artiste Billie Eilish qui a été sacré « album de l’année » et « révélation de l’année ». Elle a également reçu le prix du meilleur enregistrement et de la meilleure chanson avec son morceau « Bad Guy ».

Le Bénin s’est aussi révélé lors de cette 62ème édition de la cérémonie américaine avec Angélique Kidjo qui a remporté le prix dans la catégorie « musique du monde ». Elle rafle ainsi le 4ème trophée des Grammy Award de sa carrière devant le jeune nigérian Burna Boy qu’elle a d’ailleurs salué avec élégance.

Although Burna Boy did not win, Angelique Kidjo dedicated the Award to him!

He’s made us so far 💚🇳🇬🦍#GRAMMYs #Grammys2020 pic.twitter.com/XSypGu1YPX

— UCHEKUSH 🇳🇬 (@UcheofLagos) January 26, 2020