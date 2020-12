Golf : 10 Sud-Africains à l’European Tour 2020 de Dubaï

Au total 10 joueurs de golf sud-africains prennent part à l’European Tour 2020 à Dubaï et espèrent rentrer du layout Jumeirah Golf Estates avec la gloire.

Le sac à main bonus de la course de l’European Tour 2020 à Dubaï est fixé à 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA), la part du gagnant s’élevant à 2 millions de dollars (plus de 1,08 milliard FCFA). Le format Race to Dubaï a quelque peu changé cette saison, forcé par la pandémie du Coronavirus.

En règle générale, après la saison régulière, les 70 meilleurs joueurs du classement se qualifient pour la série de trois épreuves de fin de saison. Finalement, les 50 meilleurs joueurs disponibles se qualifient pour le championnat DP World Tour de fin de saison à Dubaï. Le championnat DP World Tour possède également une bourse de 8 millions de dollars (plus de 4,3 milliards FCFA).

Cette année, cependant, les 60 meilleurs joueurs de Race to Dubaï points après l’Open d’Afrique du Sud et le championnat de golf de Dubaï se sont qualifiés pour le championnat DP World Tour, ainsi que les joueurs figurant dans le top 75 du classement officiel mondial de golf.

Dans le cadre d’un changement de la série finale, les primes de première place pour les trois événements ont considérablement augmenté, portés à 3 millions de dollars (plus de 1,6 milliard FCFA) pour le championnat DP World Tour. Le reste du champ a été payé sur la base d’une bourse de 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA).

Les cinq meilleurs joueurs du classement final reçoivent une partie du pool de bonus de 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA). Auparavant, les 10 meilleurs joueurs étaient payés à partir du même pool de bonus de 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA). Un joueur doit satisfaire aux conditions d’adhésion à l’European Tour pour pouvoir bénéficier de la cagnotte.

Les 10 joueurs Sud-africains qui espèrent la gloire au layout Jumeirah Golf Estates sont, sans ordre particulier, Christian Bezuidenhout, Garrick Higgo, Erik van Rooyen, Shaun Norris, Branden Grace, George Coetzee, Brandon Stone, Justin Harding, Wilco Nienaber et Dean Burmester.