Godswill Akpabio : « J’ai limogé Joy Nunieh en raison d’insubordination »

Le ministre des Affaires du delta du Niger, le sénateur Godswill Akpabio a déclaré hier à la Chambre des représentants que l’ancien directeur général par intérim de la Commission de développement du delta du Niger (NDDC), le Dr Joy Nunieh, avait été limogé à la suite d’une lettre du défunt chef de cabinet au président, Abba Kyari.

Akpabio, qui témoignait devant le comité de la Chambre des représentants enquêtant sur les 40 milliards de nairas manquants de la commission, a déclaré que la lettre de Kyari indiquait que l’ancienne patronne de la NDDC, le Dr Joy Nunieh, n’avait pas de diplôme du NYSC, ajoutant que la lettre constituait l’une des bases de sa destitution. Il a également déclaré que l’autre raison de sa révocation de ses fonctions est en lien avec son insubordination et son refus d’assister à une réunion du Conseil exécutif fédéral pour offrir des explications sur certaines actions de la Commission.

Il a déclaré que le Dr Nunieh a dit qu’« elle a ignoré la lettre qui lui a été écrite par le secrétaire permanent du ministère lui ordonnant d’assister à une réunion du Conseil exécutif fédéral (FEC). Elle a estimé qu’elle était plus grande que le ministre parce qu’elle avait un budget plus important ».

Lors d’une session plutôt bruyante avec les membres du comité de la Chambre, Akpabio a nié les allégations du Dr Nunieh, selon lesquelles l’audit médico-légal de la commission n’avait pas commencé, alors que tel n’est pas le cas. Des membres avaient interrogé le ministre sur sa prétendue usurpation des pouvoirs de l’ancien directeur général en lui demandant dans quelle mesure il avait influencé ou exercé ces pouvoirs au sein de l’agence.

Sa réponse : « Si je découvre que le directeur général de la NDDC n’agit pas dans l’intérêt du peuple du delta du Niger, j’interviendrai. J’ai dû le faire une fois quand j’ai entendu parler du paiement pour la fièvre de Lassa. J’ai appelé et j’ai découvert qu’ils avaient payé 2,9 milliards de nairas et qu’ils étaient sur le point de payer encore 572 millions de nairas, j’ai dû intervenir et dire qu’ils ne devraient pas parce qu’il n’y avait pas de budget à ce moment-là. L’entrepreneur m’a écrit pour approuver 572 millions de nairas ».

Pour rappel, le ministre des Affaires du delta du Niger, le sénateur Godswill Akpabio, était accusé de « tentative de viol » et d’« harcèlement sexuel ».