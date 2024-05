GITEX Africa 2024 : Catalyseur de talents pour l’avenir numérique de l’Afrique

Pour sa seconde édition, GITEX Africa se tiendra à Marrakech, du 29 au 31 mai 2024. Placé sous le haut patronage du roi Roi Mohammed VI, cet événement majeur réunira des milliers de participants du monde entier pour explorer les dernières innovations technologiques et discuter des opportunités qui façonnent l’avenir numérique de l’Afrique.

Gitex Africa se veut un rassemblement de leaders technologiques et d’innovateurs. Le salon GITEX Africa 2024 rassemblera des acteurs clés de l’industrie technologique, notamment des entreprises multinationales, des startups prometteuses et des institutions gouvernementales. Des pavillons nationaux présenteront les forces technologiques et les initiatives numériques de pays africains, mettant en lumière la diversité et la richesse du paysage innovant du continent.

Une vitrine pour les dernières innovations

Les visiteurs du salon pourront découvrir une large gamme de produits et solutions technologiques révolutionnaires. Notamment l’intelligence artificielle et la robotique ou la cybersécurité. Des démonstrations en direct et des ateliers interactifs permettront aux participants de se familiariser avec les dernières tendances et de comprendre leur impact potentiel sur le développement économique et social de l’Afrique.

Un forum pour des discussions de haut niveau

GITEX Africa 2024 sera également le théâtre de conférences et de panels animés par des experts. Ils aborderont des thèmes critiques tels que la transformation numérique, l’inclusion numérique, l’entrepreneuriat technologique ou encore l’avenir du travail en Afrique.

Le salon offre une plateforme aux startups et aux jeunes entrepreneurs africains pour présenter leurs innovations et se connecter avec des investisseurs, des mentors et des partenaires industriels. Ainsi, des concours de pitch et des programmes d’incubation permettent de mettre en lumière les talents prometteurs.

Un catalyseur pour la collaboration et le partenariat

GITEX Africa 2024 veut favoriser la création de réseaux et la collaboration entre les acteurs du secteur public et privé. Mais aussi entre les institutions académiques et les organisations de la société civile. Des accords de partenariat et des initiatives conjointes doivent être annoncés. Avec toujours comme objectif de promouvoir l’innovation technologique et accélérer le développement numérique en Afrique.

Lors de sa première édition, en 2023, le salon avait attiré plus de 40 000 visiteurs. Ils étaient venus de plus de 100 pays. De plus, 600 exposants avaient présenté leurs produits et solutions et plus de 150 conférences et panels avaient été organisés. Des chiffres qui seront sans aucun doute dépassés cette année.