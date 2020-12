Gims dope Mohammed VI : « Le Maroc restera dans son Sahara »

Le chanteur congolais qui a un pied au Maroc, Gims, a montré qu’il était un grand « supporteur » des actions posées par le roi Mohammed VI, notamment la position du roi sur le Sahara. Mieux, Gims a tressé des lauriers au roi, s’agissant de la gestion de la crise du Covid-19 au royaume.

Alors qu’il était l’invité de la chaîne 2M dans le cadre de la promotion de son nouvel album « Le Fléau », le chanteur congolais a, comme l’a souligné Bladi, montré qu’il était un « grand ami de Mohammed VI ». Gims a salué les opérations d’intervention des Forces armées royales (FAR) à Guerguerat, relève le journal.

Mieux, Gism a, toujours selon le média, également félicité le Maroc après la reconnaissance du Sahara par les États-Unis. « Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu’à la fin des temps », a souhaité le chanteur.

Abordant la question de la gestion de la crise du Coronavirus par les autorités sanitaires marocaines sur instructions du roi Mohammed VI, Gims a déclaré son admiration pour le souverain pour ses instructions pour la généralisation de la gratuité du vaccin contre la pandémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains, relève Bladi.

« Je n’ai pas les mots. L’amour se passe d’arguments… J’ai rencontré tellement de personnes magnifiques au Maroc. Je pense à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son travail extraordinaire dans cette période de crise sanitaire. Il préserve son pays et son peuple. C’est pour ces raisons qu’il est autant aimé. J’en profite pour le remercier. C’est une personne formidable… j’ai eu la chance de le rencontrer », a-t-il ajouté.

Très récemment, Gims avait aussi magnifié l roi du Maroc. « J’ai appris qu’il (le roi Mohammed VI, ndlr) connaissait un peu ce que je faisais, et j’ai été très flatté… Je lui ai dit que je vivais à Marrakech. Il était vraiment très touché et ravi de mon choix », avait dit le chanteur congolais, qui possède une maison à Marrakech, où il vit avec sa famille.

Gims qui a grandi en France a choisi de s’installer au Maroc, il y a 10 ans de cela. Avec son épouse Demdem et leurs enfants, le chanteur se plaît bien à Marrakech. « J’ai connu la ville en 2009 avec des amis, on y est resté quelques semaines et ça m’a plu », aimer raconter le musicien évoquant une ville située à seulement « trois de heures de Paris » où « il fait tout le temps beau ».