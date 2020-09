Ghana : Wendy Shay fait des révélations sur Beyonce

La chanteuse afro-pop ghanéenne Wendy Shay est sur le point de sortir un nouveau single pour marquer l’anniversaire de Beyonce. Selon elle, la productrice du film «Black is King» est désormais sa marraine et sortira quelque chose de spécial le jour de son anniversaire (vendredi 4 septembre) pour la célébrer.

La star américaine Beyonce aura 39 ans vendredi et, à ce titre, le monde et Beyhives, en particulier, anticipent. Wendy Shay, dans sa dernière publication sur Instagram, a partagé une photo avec Shatta Wale, qui a récemment été présentée sur le projet de Beyonce, et lui a donné une légende qui a plongé les utilisateurs des médias sociaux dans une frénésie.

Elle a révélé que la chanson qu’elle sortira pour Beyonce sera un « banger », ajoutant que « c’est spirituel ». Elle n’a pas révélé le titre et aucun des hashtags attachés au message n’a montré de lien non plus. Son manager a déclaré, dimanche, que le titre de la chanson serait révélé ce mardi sur ses plateformes de réseaux sociaux.

« Le 4 septembre, ce vendredi, est l’anniversaire de ma marraine Beyonce et je vais sortir un Banger avec mon parrain Shatta Walenima. Merci parrain, pour le lien This is Spiritual », a-t-elle sous-titré la photo.

Ce n’est pas la première fois que Wendy Shay fait une déclaration aussi controversée. Elle est connue pour en faire des choquantes, en particulier sur sa page Twitter. Depuis quelque temps, elle prétend être la reine de la musique au Ghana.

Cependant, au cours du week-end, elle a reçu le troll de sa vie après avoir perdu le prix « Afropop Song of the Year » au profit de Dope Nation aux Vodafone Ghana Music Awards, qui viennent de se terminer. Elle n’a pas encore commenté sa perte et semble déjà tourner cette page.