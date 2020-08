Ghana : un prêt de 1,3 milliard de dollars pour acheter du cacao

Le gouvernement ghanéen demande l’approbation du Parlement pour emprunter 1,3 milliard de dollars américains, en vue de financer l’achat de cacao pour la campagne agricole 2020-2021. Un montant supplémentaire de 6,5 millions GHS d’exonérations fiscales a également été présenté au Parlement. Les demandes ont été déposées devant la commission des finances du Parlement, lundi.

On s’attend à ce que la Chambre débatte et approuve la demande . On rappellera que le gouvernement a validé, en 2019, e prêt de 1,3 milliard de dollars US pour l’achat d’environ 850 000 tonnes métriques de fèves de cacao auprès des agriculteurs pour la campagne agricole 2019-2020. Le montant était un crédit syndiqué de cacao signé entre COCOBOD et certaines institutions financières internationales.

COCOBOD, en 2019, a augmenté le prix à la production des noix de 7640 GHS à 8240 GHS la tonne. Avec la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, la plupart des matières premières du commerce international ont vu les prix chuter, le cacao étant également affecté. Le secteur est actuellement en ligne pour bénéficier d’une facilité de prêt de 600 millions de dollars de la Banque africaine de développement.

L’accord pour les fonds a été signé en novembre 2019, mais l’argent n’a pas encore été versé sur les comptes de la Banque du Ghana, en raison des procédures. COCOBOD espère que la saison du cacao ne sera pas affectée par le Coronavirus. Le Ghana Cocoa Board affirme avoir mis en place des mesures strictes pour garantir que la saison cacaoyère 2020-2021, ne soit pas négativement affectée par la pandémie.

Selon le régulateur du sous-secteur du cacao du Ghana, les agriculteurs ont reçu toute l’aide nécessaire pour maintenir le processus de production sur la bonne voie. S’adressant à Citi News, le directeur général de COCOBOD, Joseph Boahen Aidoo, a déclaré que les agriculteurs étaient prêts à profiter de la saison de floraison.