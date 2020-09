Ghana : un accident de route fait 10 morts, plus de 80 blessés

La route a encore fait des victimes tôt ce martin au Ghana. Un accident qui s’est produit vers 6 heures du matin (heure locale), sur le tronçon de la communauté Kyekyewere de l’autoroute Accra-Kumasi dans la région orientale, aurait fait 10 morts et plus de 80 blessés. Un camion DAF Cargo, en perte de contrôle, est entré en collision avec deux bus chargés de passagers.

Après les constats d’usages, il est révélé qu’au moins 10 passagers ont perdu la vie et plus de 80 autres auraient été gravement blessés. Selon un témoin de l’accident, un pneu d’un camion DAF Cargo qui se dirigeait vers Kumasi en direction du Burkina Faso, a éclaté, provoquant la perte de contrôle du véhicule par le conducteur. Il a affirmé que le conducteur avait quitté sa voie et était entré en collision avec les deux bus chargés de passagers, de Kumasi en direction d’Accra.

Le personnel de la police ghanéenne, des sapeurs pompiers et de l’organisation nationale de gestion des catastrophes était sur les lieux pour secourir les victimes et les évacuer vers les hôpitaux gouvernementaux de Nsawam et de Suhum. Alors que les défunts étaient transportés dans les morgues.

En moyenne, 2 000 personnes sont tuées, chaque année, à la suite d’accidents de la route, au Ghana. Des rapports de l’Autorité nationale de la sécurité routière ont révélé que les accidents de la route ont diminué de 14% au cours des cinq premiers mois de l’année 2020 par rapport aux chiffres de 2019.

Les statistiques provisoires, de janvier à mai 2020, indiquent qu’un total de 5 465 accidents ont été signalés, impliquant 9 163 véhicules, avec 958 incidents de renversement de piétons, 909 décès et 5 703 blessés.

Pour rappel, l’autoroute Accra-Kumasi a été un point chaud et les accidents sont très fréquents ces derniers temps. Nombreux sont les citoyens lambda, qui s’inquiètent du mauvais état de la route et du faible éclairage, en particulier la nuit.

Le 17 juin dernier, au moins 3 personnes ont trouvés la mort sur place, tandis que 48 autres ont été blessées à des degrés divers dans un accident survenu sur le tronçon Kyebi-Bunso de l’autoroute Accra-Kumasi