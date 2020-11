Ghana : Stacy Amoateng remporte la RTP Awards pour la deuxième fois

Stacy Amoateng a de nouveau été couronné « Personnalité de l’année aux Prix de la célébrité de la radio et de la télévision (RTP) 2019-2020 ». C’est la deuxième fois qu’elle remporte la catégorie la plus élevée du concours après son sacre lors de l’édition 2017-2018.

La patronne de Platinum Network a battu la concurrence de Bernard Avle (Citi FM), Nana Aba Anamoah (GhOne TV), Afia Pokuaa (Adom FM à Okay FM), Umaru Sanda Amadu (Citi FM), Patrick Osei Agyemang (Adom TV) et Abeiku Aggrey Santana (Okay FM).

L’animatrice de « Restoration with Stacy » a également remporté le titre d’animatrice de l’émission télévisée de l’année, rentrant chez elle avec deux prix au cours du week-end. « Cela a toujours été toi Elohim (Dieu). Tu as toujours trouvé un chemin. Merci à Dieu Tout-Puissant pour Son amour et Sa faveur constants », a-t-elle déclaré, dans un message qui a également reconnu l’amour et le soutien de la famille, des fans et de l’équipe.

L’édition de cette année des RTP Awards s’est tenue à l’hôtel Kempinski, à Accra. Le programme, qui en est à sa 10ème année, visait à célébrer les personnalités de la radio et de la télévision qui ont excellé dans les domaines respectifs au cours de l’année.

Stacy Amoateng a remporté six prix, cette année. Il y a une semaine, elle a été élue Femme de l’année aux « Ghana Arts and Entertainment Awards ». Fin octobre, elle a remporté la catégorie « Super Woman of the Year » aux « Women Choice Awards Africa ».

Auparavant, elle a reçu un prix honorifique aux « Humanitarian Awards Ghana » et le prix de la personnalité féminine la plus remarquable aux « Pan-African Heroes Awards ».