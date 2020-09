Ghana : Shatta Bandle exhibe ses voitures chères et luxueuses

Le milliardaire auto-proclamé ghanéen, Shatta Bandle, a encore fait parler de lui. Il s’est à nouveau rendu sur son compte Instagram, pour publier une photo de certaines de ses voitures chères et luxueuses. Les fans et les followers n’ont pas pu garder leur calme, alors qu’ils lui souhaitaient un joyeux anniversaire.

Shatta Bandle ne s’arrêtera pas d’impressionner les Ghanéens et le monde virtuel. Ce jeudi 3 septembre 2020, les réseaux sociaux ont été inondés de souhaits d’anniversaire pour Shatta Bandle. Le jeune milliardaire ghanéen célébrait son anniversaire et s’est rendu sur Instagram pour l’annoncer. Il a ainsi profité de l’occasion pour publier une photo de certaines de ses voitures chères et luxueuses. Les fans et les followers n’ont pas pu garder leur calme alors qu’ils lui souhaitaient un joyeux anniversaire.

« Joyeux anniversaire à moi. En ce jour. Un roi est né. Que Dieu bénisse mon nouvel âge », a écrit Shatta Bandle. Aussitôt, les fans ont pris d’assaut sa page Instagram, pour des commentaires. « Joyeux anniversaire roi de l’argent, la longue vie est assurée », a rétorqué un premier fan. « Joyeux anniversaire à l’homme le plus riche du monde. Cette année est votre année », a indiqué le deuxième intervenant.

Par ailleurs, l’ex-reine de beauté et ex-petite amie présumée de l’acteur de Nollywood Jim Iyke, Sandra Benede, s’est aussi invitée sur la publication de Shatta Bandle. D’ailleurs, son commentaire a laissé planer beaucoup de doute dans la tête des fans du « milliardaire » ghanéen. « Joyeux anniversaire L’amour de ma vie. J’espère que je ne suis pas en retard », a écrit Sandra Benede.

Comme à chacune de ses sorties sur les réseaux sociaux, le jeune « milliardaire » ghanéen, Shatta Bandle, tente toujours de prouver qu’il était en effet plus riche que le Nigérian Aliko Dangote, considéré comme le plus nanti du continent africain.