Ghana : Serwaa, Afia, Anamoah… challenge des plus gros melons

Au fil des ans, la liste des célébrités ayant pris goût dans l’exhibition de leurs décolletés s’est allongée au Ghana. Cela semble être en vogue et enflamme les réseaux sociaux. Comme on dit, « le sex-appeal est bon ; cela compte dans la qualité marchande des artistes femmes ». Si l’étudiante en marketing Pamela Watara Obame est considéré comme la femme ghanéenne qui a plus de melons, elle est désormais défiée de tous les cotés

Imperturbables face aux arguments de « moralité » brandis par une partie du public, ces célébrités ont parfois tourné autour avec des tenues plutôt particulières. Elles aiment les controverses, pour faire la une des journaux et magazines, reçoivent des réactions négatives et deviennent sujets de discussion sur les médias traditionnels et sociaux. Cela n’a pas toujours été négatif, car elles ont également reçu des applaudissements pour la même chose.

Pour commémorer son 20ème anniversaire, l’actrice Maame Serwaa a partagé une photo osée d’elle-même, sur les réseaux sociaux. La personnalité du showbiz ghanéen, connue dans la vraie vie sous le nom de Clara Amoateng Benson, recevait pleine d’éloges alors qu’elle sous-titrait l’image avec des mots de reconnaissance à son Créateur pour les bénédictions qui lui ont été accordées. Alors que des messages de félicitations et des souhaits d’anniversaire lui sont lancés par des abonnés, des amis et d’autres gens, sa photo semble attirer plus de commentaires que le texte.

En tournée médiatique, pour promouvoir son dernier single «Party», la musicienne Sista Afia, a décidé d’exposer également ses seins, au grand bonheur de certains fans. Une photo qui a inondé les réseaux de commentaires, d’appréciations et de critiques. En outre, la populaire présentatrice des informations, Nana Aba Anamoah, a fait étalage de ses seins quelques heures avant la fin de 2019. Dans une vidéo partagée sur Instagram, la célèbre personnalité des médias a été repérée dans une robe qui exposait ses seins, alors qu’elle dansait sur la chanson «Over» de R2bees, lors d’une fête. Un collier qui avait le signe d’une croix a également été repéré autour de son cou et qui pendait entre les tours jumelles. Pendant ce temps, Nana Aba était flanquée de deux hommes qui dansaient joyeusement avec elle.

L’actrice et jet-setteuse Moesha Buduong est l’une des célébrités à avoir, à d’innombrables occasions, fait sensation avec ses «goodies» ainsi que ses rôles au cinéma. La jeune femme de 30 ans a été victime de cyberintimidation du moment même où elle a projeté « ce que sa maman lui a donné » dans sa quête pour être reconnue dans l’espace du showbiz. Par ailleurs, « Des melons frais et sexy », a été la réaction d’un fan lorsque Mme Nancy, une personnalité de la télévision a partagé la photo ci-dessous sur les réseaux sociaux. Ce n’était pas la première fois qu’elle affichait ses seins.