Ghana : plus de 57 000 emplois directs créés sous 1D1F

Le gouvernement ghanéen affirme avoir créé plus de 57 000 emplois grâce à son programme phare 1D1F (one district, one factory ou un département, une usine). Cela a été révélé par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Alan Kyerematen, lors de la Nation Building Updates à Accra.

S’exprimant sur le thème « Industrialisation du Ghana : Un district une entreprise », le ministre a noté que « le 1D1F a, à ce jour, créé 18 811 emplois directs grâce aux 162 entreprises 1D1F pleinement opérationnelles. 38 532 emplois directs supplémentaires sont prévus à travers ces entreprises avec 120 520 emplois indirects et 247 383 emplois indirects supplémentaires prévus ».

D’après le ministre Alan Kyerematen, le nombre d’emplois qui ont été créés jusqu’à présent, grâce à l’initiative, est susceptible d’augmenter car le gouvernement fournit plus de soutien aux entités commerciales à créer dans tous les districts du pays. La politique 1D1F est une initiative menée par le secteur privé qui marque un virage décisif vers l’industrie, avec l’idée de créer des emplois dans toutes les régions du pays et de valoriser davantage les matières premières du Ghana.

L’initiative vise à assurer un approvisionnement alimentaire plus durable et à créer des emplois pour les chômeurs tout en aidant les petits entrepreneurs à faire progresser leur transformation traditionnelle des aliments et autres produits à travers le pays. Néanmoins, en fournissant des mises à jour sur le nombre d’usines qui ont été établies jusqu’à présent, Alan Kyerematen a déclaré qu’au total, 232 sur 260 sont actuellement à divers stades d’achèvement, certaines fonctionnant à pleine capacité.

Par ailleurs, le ministre Alan Kyerematen a indiqué que les usines couvraient divers secteurs en fonction de la portée des opérations. Il a noté que 162 fonctionnent comme de nouvelles usines, tandis que les 74 restantes fonctionnent comme des usines relancées ou agrandies.