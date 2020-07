Ghana : Nana Boroo reçoit une chaîne en or et diamant de 20 millions FCFA

Le musicien ghanéen Nana Boroo peut se vanter de son nouveau « bijou », une chaîne en or et en diamant d’une valeur de 35 000 dollars US (environ 19 824 928 FCFA), qui lui a été offerte en cadeau, par sa sœur aînée, lors de sa fête d’anniversaire.

Malgré la pandémie de Covid-19, qui a paralysé beaucoup de secteurs d’activité comme la musique avec notamment les concerts annulés, ce qui a mis à rude épreuve certains artistes, le Ghanéen Nana Boroo, continue de faire parler de lui.

Il vient de recevoir une montre en or et en diamants d’une valeur de 35 000 dollars US (environ 19 824 928 FCFA). Ce cadeau, lui a été offert par sa sœur aînée, Amadia Sledge, qui est une entrepreneure renommée et propriétaire de la Fondation Amadia pour les personnes âgées.

La première chaîne du collier double steez était ornée d’or, tandis que la seconde, étincelante en diamant, a un anneau en croix. Ce fut un moment à couper le souffle pour les invités présents à cet anniversaire privé, lorsque le cadeau coûteux a été verrouillé sur le cou de l’artiste.

Le hit-maker «Ahayede» Nana Boroo, très touché par e joli cadeau, a, durant toute la fête, continué à sourire et à remercier sa sœur Amadia Sledge. Le spectacle était inédit et a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux.