Ghana : Moesha Boduong, la nouvelle déesse des réseaux sociaux

Après la sulfureuse Pamela Watara Obame et ses deux papayes solo, la populaire mondaine ghanéenne Moesha Boduong a pris le contrôle des réseaux, après avoir partagé une photo d’elle avant et après. Un challenge qui fait fureur aujourd’hui dans le monde des stars au Ghana.

Présentatrice, actrice et mannequin ghanéenne, connue pour avoir accordé une interview controversée à la journaliste de CNN Christiane Amanpour sur les questions de sexe, d’amour et de genre, Moesha Buduong, fait encore parler d’elle sur les réseaux sociaux, dont elle vient de prendre le contrôle, après avoir partagé une photo avant et après.

Un challenge qui fait buzz aujourd’hui au Ghana. De nombreuses stars Ghanéennes ont rejoint le challenge en publiant avant et après leur visite au Bénin des photos (principalement un collage de leurs anciennes et nouvelles photos).

Cependant, la version de Moesha Boduong, qui compare son ancienne allure fine à son nouveau look tout en courbes, a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Elle a partagé la photo sur sa page Instagram avec la légende: « Celui qui a fait ça … n’arrivera pas au paradis ». Il faut dire que c’est la nouvelle déesse des réseaux sociaux.