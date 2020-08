Ghana : Mahama aurait acheté une maison de 450 000 dollars pour Tracey

Le politicien et businessman Kennedy Ohene Agyapong a affirmé que John Dramani Mahama, l’ancien Président du Ghana et porte-drapeau de l’opposition NDC, avait acheté, pour Tracey Boakye, une maison, à East Legon, d’une valeur de 450 000 dollars. Mais, pour le député d’Assin Central, le moment choisi pour les récentes sorties médiatiques autour de Tracey, n’a pour but que de ruiner l’avenir politique de Mahama.

« Tracey Boakye, regardez d’où l’homme vous a choisi ? Il vous a aidé à construire une maison à Kumasi avec un restaurant dedans… vous a acheté une maison à Lake Side Estates, mais vous lui avez dit que vous ne l’aimiez pas et il vous a plus tard acheté la maison d’East Legon qui vaut 450 000 dollars. Je me demande ce qu’elle aurait fait si la maison valait un million de dollars… et ce comment lui rembourser ?», a indiqué Kennedy Agyapong, sur «The Seat Show» de Net 2 TV.

« Ce sont des célébrités bon marché que nous avons au Ghana. Si vous avez ces dames bon marché comme célébrités, alors le Ghana a un problème. Ils sont bon marché, toujours sur les réseaux sociaux. Et c’est la récompense que cet homme reçoit de vous ?», a-t-il indiqué. En outre, Kennedy Agyapong a révélé que Tracey avait envoyé des vidéos nues de l’ancien Président à un journaliste, qui lui-même n’est pas blanc comme neige. Il a menacé d’exposer le journaliste, si ce dernier décidait de diffuser les vidéos que lui avait envoyées Tracey.

« Une personne pour laquelle je m’inquiète est la femme de Mahama. C’est une très bonne femme et je l’admire beaucoup. Ce que cette fille a fait est très dégoûtant et ils se font appeler des célébrités ? Tracey Boakye est tellement bon marché que les gens dorment avec elle sans rien lui donner. Même mon amie «A Plus» a couché avec elle et ne lui a rien donné… quand elle a essayé de le faire chanter, «A Plus» lui a dit que sa femme savait même qu’il avait couché avec elle et que son chantage n’avait pas fonctionné. sur lui », a ajouté Agyapong.

« Je condamne les soi-disant célébrités et leur façon de parler. Les trois dames impliquées dans ce va-et-vient, ce n’est que deux d’entre elles qui ont rendu un mauvais service au Président Mahama. Tracey Boakye devrait prier pour que NPP remporte les élections de 2020, sinon si NDC gagne, elle le regrettera beaucoup », a-t-il déclaré.

« En supposant que votre enfant appartient à Mahama, quel type d’amour pensez-vous que ce petit bébé va recevoir de lui ? Aussitôt qu’il verra le bébé, il y aura une sorte de haine pour elle… vous avez gâché la chance de Mahama pour toujours », a-t-il souligné.