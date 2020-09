Ghana : les producteurs et exportateurs d’Agogo reconnaissants envers Akufo-Addo

« Market Queens » et les commerçants opérant à Agogo et ses communautés environnantes, dans la municipalité d’Asanti Akim, Nord de la région d’Ashanti, ont salué le travail du président de la République, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et son gouvernement, notamment pour le soutien dans le secteur agricole.

Les femmes, qui se consacrent principalement au commerce et à l’exportation de denrées alimentaires vers les pays voisins tels que le Togo, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, affirment que l’avènement de l’administration du secteur a considérablement amélioré le secteur agricole jadis inactif, entraînant une amélioration de leur revenu.

La fondatrice et dirigeante de l’Association des producteurs et exportateurs de bananes plantains d’Agogo, Nana Akosua Tawiah, qui a fait ces remarques lors de l’inauguration officielle de l’Association, a observé que l’agriculture est devenue très attractive et motivante, grâce aux politiques phares du gouvernement, telles que « Planter pour la nourriture et l’emploi » (PFJ). « Nana Addo et NPP sont venus au pouvoir pour nous, agriculteurs et commerçants. Les nombreuses innovations introduites par ce gouvernement, nous ont beaucoup profité et nous en sommes très heureux », a-t-elle déclaré.

L’Association, qui compte plus d’une centaine de femmes agricultrices et commerçantes, est engagée dans la production, le commerce et l’exportation de plantains et d’autres denrées alimentaires vers les pays voisins de la sous-région ouest-africaine. Selon elles, la décision du gouvernement de subventionner les intrants, de fournir des services de vulgarisation pour soutenir leurs activités agricoles et de leur donner accès aux marchés est louable, soulignant que c’est dans ce contexte qu’ils ont décidé de former l’association, pour promouvoir leurs entreprises, tout en recherchant le bien-être de leurs membres.

Par ailleurs, Nana Akosua Tiwaah a salué la collaboration entre le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, et l’Autorité traditionnelle Agogo, qui a permis au lancement du programme Agogo Plantain Festival and Export. Elle a noté que le soutien technique et de vulgarisation reçu du personnel du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, a largement contribué à leurs activités agricoles, ce qui s’est traduit par une augmentation des rendements au cours des trois dernières années.

« Nous tenons également à féliciter le ministre, Dr. Owusu Afriyie Akoto, pour avoir écouté nos préoccupations concernant la mise en place d’un établissement bancaire au Burkina Faso pour nous, cela nous aidera à mener nos activités commerciales et à réduire les dangers liés au transport d’argent liquide sur nous», a-t-elle souligné.