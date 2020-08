Ghana : le grand retour du « King » Shatta Bandle !

Le « milliardaire autoproclamé » ghanéen, Shatta Bandle, a fait vibrer les réseaux sociaux avec sa dernière vidéo, arrosant une cérémonie de liasses de billets de banques. Dans la vidéo, Shatta Bandle reçoit un accueil royal d’un groupe de batteurs.

La sensation des médias sociaux ghanéens, Shatta Bandle, a encore fait parler de lui. Il a été vu dans une vidéo sur internet, en train de pleuvoir des liasses de billets de banque sur un groupe de batteurs, qui lui ont réservé un accueil royal, lors d’un événement.

Partageant la vidéo sur Instagram, Shatta Bandle l’a sous-titrée en disant : « Sang royal ». Il semble que Shatta Bandle soit allé dans la région du Nord pour s’occuper de certaines affaires courantes et a obtenu ce bel accueil, digne d’un roi.

Shatta Bandle est très célèbre du fait de ses agissements. Il n’hésite en effet pas à sauter sur la moindre occasion pour exposer sa richesse et se vanter sur les réseaux sociaux. Lors de cette dernière sortie, Shatta Bandle était apparu portant un short de camouflage. Debout à côté d’une charpente, le « Young Rich Nigga », ne portait pas de chemise.

Malgré quelques critiques à son égard, Shatta Bandle, milliardaire « autoproclamé » ghanéen, qui se targue d’être le plus riche du Ghana, d’Afrique et du monde, a reçu quelques coups de cœur sur les réseaux sociaux et beaucoup l’ont également défendu.

Rappelons que le lundi 20 juillet 2020, Shatta Bandle perdait son père, Alhaji Iddrisu, décédé à la suite d’une courte maladie. Une bien triste nouvelle qui avait beaucoup affecté le « milliardaire » autoproclamé. En effet, Shatta Bandle n’avait pas hésité à partager son amertume suite à cette duisparition.

« Aujourd’hui, je commence à vivre seul. Mon père dit que je devrais commencer à prendre soin de moi. Dieu m’aide et donne-moi plus que ce que j’ai. Aujourd’hui, je n’ai plus de père, je suis très triste [sic] », avait indiqué Shatta Bandle,