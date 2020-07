Chaud comme un lapin, Mahama Sankara, Directeur de la Sawla National Health Insurance Authority, au Ghana, aurait voulu assouvir son appétit sexuel sa sur la demoiselle Doreen Smith. Mais, son appel à la satisfaction sexuelle a été rejeté par cette dernière, qui serait déjà en relation amoureuse avec un autre homme de Dieu. Malgré les tentatives incessantes de persuader la dame d’accepter sa demande, les « frontières » lui seront tout de même fermées.

Le Directeur Mahama Sankara, voulait aller au bout de ses idées. Même le véto de la dame Doreen Smith n’a pu étouffer le désir sexuel de son poursuivant qui aurait alors lancé une autre demande. « Allons nous asseoir là-bas pour que je suce juste… même si tu veux, laisse-moi lécher; laissez-moi juste lécher votre vagin. Si je lèche, ça va aller », supplia-t-il abondamment à quoi la dame répondit: « Manager, ce n’est pas bon. Vous me mettez mal à l’aise. Vous me faites mal ».

L’homme, qui avait fait la navette entre sa maison et de la résidence de la dame sur une moto en prévision d »assouvir son plaisir a rétorqué : « Rendez-moi cette faveur singulière. Si vous ne faites pas cette faveur et que quelque chose m’arrive, je ne vous pardonnerais pas. Je ne vous pardonnerais jamais si tu ne me rends pas cette faveur ».

L’histoire a été capturée dans une audio de 21 minutes et a été jointe à une pétition adressée à la National Health Insurance Authority (NHIA). La pétitionnaire, Doreen Smith, une infirmière travaillant au Soma CHPS Compound dans le district de Sawla-Tuna-Kalba dans la région de Savannah, affirme que l’audio est un enregistrement de ce qui s’est passé entre elle et Mahama Sankara, directeur de la Sawla National Health Insurance Authority.

Selon 3news.com, l’infirmière a demandé à la NHIA d’enquêter sur le directeur de district pour « agression sexuelle » et « tentative de viol ». Dans son récit des événements, Mlle Doreen Smith a allégué que M. Sankara était venu au complexe du CHPS vers 9 heures, le 8 juillet dernier, sous couvert de « surveillance » mais s’était retourné pour lui faire des avances sexuelles.

Elle a déclaré que même si M. Sankara n’a pas réussi à avoir des relations sexuelles avec elle, il l’a doigté pendant le processus de lutte lorsque les avancées sont devenues intenses. « Cependant, lorsque nous sommes entrés dans l’établissement, Mahama Sakara (la responsable du Sawla NHIA) a commencé à faire des demandes sexuelles. Après avoir plusieurs fois plaidé que j’étais fiancé à un homme, M. Sakara m’a engagé dans une lutte pour avoir des relations sexuelles avec moi. Dans le processus, ses doigts (Sakara) sont entrés dans mon vagin mais il n’a pas pu avoir de rapports sexuels avec moi », a indiqué une partie de sa requête.

Doreen dit qu’elle a depuis signalé le problème à la police et à la Direction de la santé du district. « Cet incident a été signalé au poste de police de Sawla, le 9 juillet 2020, dans l’attente d’une enquête. De même, j’ai signalé l’incident de cette tentative de viol et de harcèlement sexuel à la Direction de la santé du district de Sawla-Tuna-Kalba », a-t-elle ajouté.