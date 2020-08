Ghana : Haugen révèle avoir fait trois fois une augmentation mammaire !

Femme d’affaires et philanthrope ghanéenne, mannequin, Confidence Haugen, s’est confiée sur son parcours de chirurgie plastique, qui a commencé en 1999. L’ancienne représentante de Big Africa pour le Ghana a révélé le nombre de fois où elle avait eu un implant mammaire, dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Dans un épisode sur son «Konfidence Uncut», Confidence Haugen a révélé qu’elle avait eu un implant mammaire à trois reprises. Dans sa quête d’obtenir des seins qui la rendront confiante, l’entrepreneure a déclaré qu’elle était passée entre les mains de trois chirurgiens, deux hommes et une femme. Malheureusement, les deux premières chirurgies n’étaient pas à la hauteur de ses attentes.

Elle a raconté que tout à propos de la première chirurgie était faux et que ce n’était pas ce qu’elle voulait, tandis que la deuxième, alors qu’elle est opérée par une chirurgienne, lui donnait des tailles de poitrine inégales. Après un an et demi et toujours sans succès avec ce qu’elle voulait, Confidence Haugen a déclaré qu’elle s’était lancée dans une série de recherches pour comprendre à quoi cela devrait ressembler une fois terminé.

Elle a raconté comment son amie, Sally, l’a présentée à un médecin qu’elle décrit comme le meilleur chirurgien après avoir fait un travail parfait pour elle, lors de la troisième tentative. D’après son expérience, Confidence a déclaré: « Si vous voulez faire de la chirurgie plastique, faites vos recherches correctement et demandez à votre chirurgien de vous obtenir les photos avant et après ».