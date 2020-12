Ghana : Akufo-Addo est vainqueur des élections 2020

Le Président sortant Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, leader du Nouveau parti patriotique (NPP), a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans, à la tête du Ghana. La Commission électorale a déclaré le candidat vainqueur du scrutin présidentiel du 7 décembre 2020, avec plus de 51,595% des suffrages exprimés, devant son challenger John Dramani Mahama.

Lors d’une conférence de presse à Accra, ce mercredi, la Commission électorale (CE) du Ghana a proclamé le candidat Nana Akufo-Addo comme le vainqueur de la Présidentielle avec 51,595% des votes exprimés. Les résultats ont été proclamés par Mme Jean Mensa, la présidente de la Commission électorale. Le taux de participation de cette élection est de 79%, selon la Commission électorale.

Pour en venir aux résultats finaux du vote, Mme Jean Mensah a déclaré que « sur la base des résultats des élections et du pouvoir qui m’est dévolu en tant que Commissaire électoral, il est de mon devoir de déclarer Nana Akufo-Addo en tant que prochain président de la République du Ghana. Que Dieu bénisse notre nation, le Ghana, et la rende grande et forte ».

Le Président sortant Nana Akufo-Addo a récolté 6 730 413 voix, soit 51,595% tandis que John Dramani Mahama en a eu 6 214 889 soit 47,366% à la 8ème élection de la 4ème République Ghana, qui comptait une dizaine de candidats. Le Mouvement des syndicats du Ghana (GUM) occupe la troisième position, avec 105 565 votants, soit un taux de 0,85%.

Le Parti populaire de la Convention (CPP) est arrivé quatrième avec 12 215 votants (0,093%), suivi de la Convention nationale du peuple avec 10 887 voix (0,083%). Le Parti populaire progressiste, 6 848 (0,052%), le Parti national démocrate, 6 612 (0,050%), Alfred Kwame Asiedu Walker, un candidat indépendant, 9 703 votants (0,074%), ensuite le Ghana Freedom Party qui a eu 5 575 voix, soit 0,042%. Le Grand Parti populaire se retrouve avec avec 3 574 votants (0,02%).

Par ailleurs, les Ghanéens élisaient également, lundi, leurs 275 députés, mais les résultats de ces élections législatives n’ont pas encore été communiqués par la Commission. Les deux principaux camps contestent une partie des résultats provisoires.