Ghana, Affaire John Dramani : la réponse de Tracey Boakye à Kennedy

L’actrice de Kumawood, Tracey Boakye, a déclaré qu’elle a des relations avec des hommes pour gagner un revenu. Réagissant aux affirmations du député d’Assin Central, Kennedy Agyapong selon laquelle elle aurait eu des relations avec «A-Plus», la productrice de films indépendante dans une vidéo vue par GhanaWeb, a déclaré qu’elle n’était pas vierge et ne voyait rien de mal à avoir des relations sexuelles avec un activiste politique.

Elle a en outre révélé qu’elle n’était pas collée à un seul homme, mais qu’elle était submergée par beaucoup. «A-Plus a couché avec moi et alors? Est-il lépreux, infirme ou suis-je vierge? Je ne suis pas une vierge. Hon Kennedy Agyapong, je ne suis pas vierge. J’ai des relations sexuelles, je sors, j’ai des copains. Pourquoi vas-tu t’asseoir sur ta télé et m’insulter?» elle a interrogé.

L’actrice a indiqué qu’elle n’était pas perturbée par les autres conclusions que Kennedy Agyapong fera contre elle après sa réponse à lui dans les jours suivants sur son émission populaire sur Net 2 TV, «The Seat Show». Tracey Boakye a déclaré : « Quelqu’un a fait une vidéo et vous me dites toutes sortes de choses sur la base de ce jugement. Tu peux être mon père, alors pourquoi t’asseoir sur ta télé et m’insulter ? Je sais que si je vous réponds, les gens vous apporteront des informations et je m’en fiche ».

Kennedy Agypong est connu pour avoir révélé les secrets des gens sur «The Seat Show». L’édition de lundi de l’émission n’était pas différente, car il accusait l’actrice d’avoir couché avec «A-Plus», l’ancien Président John Dramani Mahama, parmi d’autres hommes populaires du pays.

Il a révélé qu’elle s’intéressait à l’argent de ces hommes et les faisait chanter très souvent. M. Agyapong, tout en révélant les secrets de Tracey Boakye a déclaré : «Même mon ami A-Plus a couché avec elle et ne lui a rien donné… quand elle a essayé de le faire chanter, A-Plus lui a dit que sa femme savait même qu’il avait couché avec elle et son chantage n’ont pas fonctionné sur lui ».