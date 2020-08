Ghana : 598,7 millions d’euros pour les lignes ferroviaires occidentales

Le Parlement ghanéen a approuvé un accord de prêt d’un montant total de 598,7 millions d’euros entre son gouvernement et la Deutsche Bank, pour financer la construction de tronçons des lignes de chemin de fer occidentales. L’accord couvre le projet de construction de la voie normale du port de Takoradi à la vallée de Huni.

Le prêt comprend un accord de facilité de 523 millions d’euros et un prêt commercial de plus de 75 millions d’euros entre le gouvernement du Ghana et la Deutsche Bank. En outre, la Chambre a également approuvé une demande d’exonération des droits d’importation, de la TVA à l’importation, de la NHIL, du prélèvement GETfund, du prélèvement Exim, du prélèvement spécial à l’importation et de la TVA domestique d’un montant de plus de 72 millions d’euros, sur les matériaux et équipements du projet à importer pour l’exécution du projet.

Les termes et conditions du contrat de prêt consistent en une facilité de crédit de 523 millions d’euros, dont 432 millions d’euros pour le projet et 91 millions d’euros pour la durée de la prime d’assurance de 18 ans. Il a également une période de disponibilité de quatre ans, un taux d’intérêt de TICR + 0,2% par an, des frais initiaux de 1,25% par an, des frais juridiques de 100 000 euros et une prime d’assurance fixe de 17,37%.

En revanche, les conditions du prêt commercial incluent le montant de la facilité de 75,7 millions d’euros dont 68 millions d’euros pour le financement du projet et 7,7 millions d’euros pour les honoraires d’avance et les frais juridiques. Il a une durée de cinq ans, une période de disponibilité de 0,5 an, un taux d’intérêt de 5,75% par an, des commissions d’engagement de 0,75% par an, une commission initiale de 1,25% fixe et une commission d’agence de 0,25% fixe.

Cependant, le Dr Mark Assibey-Yeboah, président du Comité des finances, qui a présenté le rapport, a déclaré que la portée des travaux comprend la construction d’environ 8 kilomètres de voies ferrées à voie normale reliant les passages convertibles existantes à voie étroite de Takoradi au port de Takoradi pour accès facile et efficace pour la manutention du fret.

Il a ajouté que la conversion des voies convertibles à voie métrique de 10,6 km, entre Takoradi et Kojokrom, de voie étroite à voie normale comprendrait les travaux de conversion et les matériaux nécessaires ainsi que la fourniture de 10 nouveaux aiguillages à voie standard.

Enfin, il a révélé la construction de la nouvelle ligne de chemin de fer à voie normale de Manso à la vallée de Huni était d’environ 70 km de lignes à passage unique, y compris 10 km de lignes à double boucle, pour améliorer l’accès aux trains express et donner la priorité aux passagers par rapport au fret.