Georgina Rodriguez : la chérie de Ronaldo casse la baraque

L’Argentine Georgina Rodriguez, compagne du champion de football portugais par ailleurs pensionnaire de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, a émerveillé son monde. En quoi faisant ?

La participation de Georgina Rodriguez à l’émission « Mask Singer » a émerveillé les téléspectateurs, qui n’auraient jamais imaginé que c’est la partenaire de Cristiano Ronaldo qui était cachée sous le masque du Lion.

De plus, selon le magazine espagnol Hola !, le mannequin a également surpris avec sa belle voix chantant la chanson «Si pour moi dehors», l’un des plus grands succès de Beret, une chanson extrêmement entraînante. Les juges du programme ont pensé que le Lion était Cristina Pedroche, comme beaucoup d’autres personnalités d’ailleurs.

C’est le cas par exemple de Tamara Falcó, c’est pourquoi la surprise a été grande lorsque l’influenceuse a été découverte. Mais Georgina a non seulement laissé sans voix les millions d’Espagnols qui ont regardé l’émission, mais aussi sa propre famille.

A tel point que les trois petits, Alana, Eva et Mateo, n’ont cessé de lui demander, depuis lors, de faire sa performance et ils adorent le moment où elle se démasque. Il fallait être là pour voir comment les enfants de Georgina et Cristiano Ronaldo étaient devenus fous dansant sur la chanson qu’elle a interprétée dans Mask Singer.