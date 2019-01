Gaz : Poursuite des forages à l’Est du Maroc

Sound Energy, l’entreprise africaine et européenne de distribution de gaz a annoncé un programme de forage d’exploration à fort potentiel dans trois zones de l’est du Maroc.

Commentant l’annonce, James Parsons, directeur général de Sound Energy, a déclaré: «Le programme d’exploration de trois puits que nous annonçons aujourd’hui a le potentiel d’augmenter de manière significative la valeur fondamentale de notre superficie marocaine et d’établir le Maroc oriental à la porte des marchés énergétiques importants et en croissance « .

Sound Energy et ses partenaires détiennent une importante superficie d’exploration gazière dans l’Est du Maroc. Outre le programme géophysique avec une combinaison de gradiométrie de gravité aérienne, d’enquêtes sismiques 2D, de retraitement sismique 2D et d’études géologiques, la Société a maintenant l’intention d’accélérer son programme de forage d’exploration en vue d’augmenter rapidement et matériellement ses volumes découverts dans l’Est du Maroc, augmentant de manière significative la valeur fondamentale de la superficie marocaine et permettant le dimensionnement correct des installations prévues.

Le nouveau programme d’exploration marocain comprend trois puits à forer avec un important potentiel d’exploration. Ces puits d’exploration couvriront de multiples types de cible à travers des pièges structurels et stratigraphiques et des réservoirs triasques et paléozoïques, et chacun des puits devrait coûter environ 10 millions de dollars EU.

Les résultats du programme de forage d’exploration seront révisés à nouveau et seront évalués jusqu’à la fin de l’année suivant la réception de la gradiométrie, les sondages sismiques 2D, le retraitement sismique 2D et les études géologiques.

La Société met en garde sur le fait que l’exploration générale dans l’industrie du pétrole et du gaz comporte un élément de risque et il ne peut y avoir aucune garantie que ses estimations actuelles des volumes de gaz initialement en place seront étayées par un forage d’exploration ou seraient effectivement disponibles pour l’extraction.

Pour plus d’informations, visitez: http://www.soundenergyplc.com