Gambie : Princess Shyngle ne sait pas quoi faire de 26 millions !

L’actrice de cinéma Princess Shyngle, s’est tournée vers les médias sociaux pour afficher 50 000 dollars (26 millions FCFA) qu’elle s’est donné pour son anniversaire. La star de cinéma a révélé qu’elle n’a pas pu obtenir une maison ou une voiture pour son anniversaire, d’où le cadeau. Ne sachant pas quoi faire de cet argent, la beauté gambienne demande l’aide à ses fans.

La star gambienne de cinéma, Princess Shyngle, est confrontée à un dilemme. Elle ne sait pas comment dépenser le cadeau en espèces 50 000 dollars (26 millions FCFA) qu’elle s’est offert pour son anniversaire. Dans la vidéo qu’elle a partagée via Instagram, l’actrice a déclaré qu’elle avait décidé de s’offrir l’énorme somme d’argent parce qu’elle ne pouvait pas obtenir une maison ou une voiture pour son anniversaire, cette année.

Elle a également noté qu’elle ne voulait pas dépenser l’argent pour des articles de créateurs, mais plutôt l’investir. La beauté sinueuse a également demandé à ses fans des idées pour investir. « Je ne pouvais pas me permettre de m’acheter une voiture ou une maison pour mon anniversaire, cette année, alors j’ai décidé de m’offrir 50 000 dollars (26 millions FCFA) en espèces. Je veux plutôt investir dans quelque chose. Le problème est que je ne sais pas dans quoi investir pour doubler ou tripler cet argent. J’ai besoin d’aide. Commentez ci-dessous si vous avez des idées d’investissement », a-t-elle écrit.

Les adeptes de la star de cinéma se sont rendus dans la section des commentaires pour la conseiller sur la façon de dépenser l’argent. « S’il vous plaît, je vous conseille si vous n’avez pas encore de maison, payez vous une maison. Plus tard, vous pourrez acheter une voiture », a indiqué un fan. « Investissez dans des terres et non dans des maisons, le chiffre d’affaires des terres est élevé et facile à vendre que les maisons. Pensez également à l’emplacement avant de le faire, je vous souhaite tout le meilleur », a indiqué un autre, répondant au nom d’Omegaakord.

Par ailleurs, Princess Shyngle avait récemment menacé de dénoncer à leurs femmes les hommes mariés qui la courtisaient. Shingle a promis de prendre une capture d’écran des messages que les hommes mariés lui envoient et de les envoyer à leurs femmes comme preuve qu’elles ont affaire à des Don Juan.