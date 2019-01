Gambie : le calvaire de la tante du Président Yaya Jammeh à Dakar

A Fass au Sénégal, un quartier de Dakar, vit la tante du Président gambien Yaya Jammeh, dans des conditions durement exceptionnelles. A près de 80 ans, Coumba Bodian tente de vivre des revenus tirés de la vente de cacahuètes.

« Mon âge vous me demandez ? Vous cherchez à me fatiguer sans doute, car je ne le connais pas ». Voilà la réponse de celle qui se présente comme la grande sœur à la maman du Président gambien, Yaya Jammeh. Elle a environ 80 ans, et n’a jamais fait les bancs, ni en Gambie, encore moins au Sénégal où elle dit être arrivée il y a de cela plus de 20 ans. « A l’époque, Yaya Jammeh n’était pas encore Président », nous dit-elle, alors qu’elle quittait son village, Biyam, en Gambie, pour venir se faire soigner à Dakar.



Coumba Bodian devant son modeste commerce de cacahuètes

« Je devais me faire traiter à l’hôpital Aristide Le Dantec par le Docteur Samba Diallo. J’avais de terribles maux de ventre, qui d’ailleurs reviennent toujours. Mais j’avoue que je vais beaucoup mieux, puisque je suis capable de sortir et vaquer à mes occupations. Même si je ressens parfois des douleurs, les médicaments qui m’ont été prescrits parviennent à me soulager », confie-t-elle, toute sereine, dans un wolof (langue locale au Sénégal) mal articulé, qui trahit ses origines gambiennes.

Voyant la bonne dame faire griller les arachides qu’elle commercialise sous le chaud soleil, Laye Diouf, manager du célèbre musicien sénégalais Pape Diouf, lui a procuré un parasol. Mieux, le collaborateur du chanteur a chargé un mécanicien qui travaille à côté de la dame, de lui monter et lui démonter son parasol au quotidien, moyennant une rémunération. « Ici au Sénégal, c’est lui mon fils », dit la bonne dame, désignant Laye Diouf qui, très souvent, met la main à la poche pour assister financièrement Coumba Bodian qui ne s’en sort avec les seules recettes de son commerce.

Revenant sur Yaya Jammeh, Coumba Bodian, qui a une fille unique mariée et qui vit en Gambie, précise qu’elle est bien la sœur aînée de la maman du Président gambien, qui se nomme Assombi Bodian, encore appelée Mariama. « Depuis que je suis venue au Sénégal, je n’ai pas vu Assombi. Je suis retournée en Gambie une seule fois, et c’était lors d’un décès à Brikama. Mais je n’avais pas eu le temps d’aller rendre visite à ma sœur Assombi ».



Laye Diouf en train de lui fixer son parasol

Coumba Bodian, qui confie avoir vu grandir Yaya Jammeh, a juste eu le privilège d’apercevoir son neveu devenu Président, au Sénégal, à l’époque de la magistrature de Me Abdoulaye Wade. « Nous étions partis l’accueillir à l’aéroport. D’ailleurs, à une autre des visites de Yaya à Dakar, je n’ai pas pu le voir, car le car qui nous transportait avait fait un tonneau. J’en suis sortie avec des blessures qui m’ont un peu handicapée ». En effet, la dame a une démarche particulière, visiblement victime de problèmes au niveau du dos.

Coumba Bodian, qui s’en remet à Dieu pour un jour rencontrer Yaya Jammeh, n’en fait pas une obsession. « Je gagne ma vie à la sueur de mon front », dit-elle. En effet, elle se contente de ses recettes quotidiennes de l’ordre de 2 500 FCFA par jour, soit un bénéfice net d’environ 1 200 FCFA (moins de deux euros).