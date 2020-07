Gambie : lassée des hommes, la princesse Shyngle devient lesbienne !

L’actrice gambienne, la princesse Shyngle, change sa préférence sexuelle pour devenir lesbienne, après avoir enduré de nombreuses déceptions avec des hommes. Selon elle, elle en a assez de sortir avec des hommes et veut maintenant s’offrir une belle «gazelle», aux courbes généreuses.

Après sa future candidature pour la Présidence de la Gambie, la princesse Shyngle fait à nouveau trembler le monde virtuel. Elle a surpris son monde en déclarant qu’elle changeait de préférence sexuelle. Elle aurait désormais des penchants pour les femmes. Elle serait désormais lesbienne.

Elle a lancé un appel à candidatures sur sa page Instagram. Mais, toute femme qui voudrait sortir avec la princesse Shyngle doit être plus belle et plus sexy qu’elle. Elle a également indiqué que son nouveau partenaire devrait disposer d’énormes fesses comme les siennes et a assuré qu’elle prendrait bien soin de cette dernière.

« J’ai bon goût pour les femmes oh… tu dois être plus fine et plus sexy que moi pour que je sois avec toi… Envoyez vos candidatures mesdames… Pas d’hommes autorisés. Je suis fatiguée de vous tous… Ma prochaine petite amie doit être chaude oh avec de grosses fesses, je vais prendre soin d’elle et la gâter », a-t-elle déclaré.

Cependant, les nombreux fans de la princesse Shyngle sont étonnés d’une telle déclaration sur les réseaux sociaux. Certains se demandent encore si son message était sarcastique ou sérieux. En tout cas, ses relations passées avec des hommes n’ont pas été à la hauteur de ses attentes.