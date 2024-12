Gabon : vers une refonte historique des listes électorales ?

Le Gabon s’apprête à vivre un moment clé de sa transition démocratique avec le lancement d’une révision anticipée des listes électorales. Cette annonce intervient après une série de débats houleux sur la transparence et l’équité des futures élections générales, prévues pour 2025.

Hermann Immongault, ministre de l’Intérieur, a annoncé cette opération pour janvier. Elle suscite à la fois espoir et scepticisme parmi la population et les partis politiques

Une révision anticipée pour des élections cruciales

Initialement prévue au printemps 2025, la révision anticipée des listes électorales, fixée du 2 au 31 janvier, répond à une exigence légale. Elle témoigne aussi des efforts du gouvernement militaire pour préparer des élections transparentes. Cette décision est perçue comme un pas en avant vers une normalisation politique.

A lire aussi : Gabon : la Ve République officiellement instaurée avec la promulgation de la nouvelle Constitution

Débat sur la refonte du fichier électoral

Face à cette initiative, des voix discordantes s’élèvent. Le Parti pour le changement dénonce une tentative de manipulation des résultats en réformant le fichier électoral à zéro. De leur côté, les partisans du Parti démocratique gabonais voient dans cette opération une démarche légale et nécessaire pour redonner confiance dans le processus électoral.

Défis et espoirs pour la transition

Alors que le régime militaire tente de stabiliser le pays après le coup d’État de 2023, les enjeux économiques et sociaux continuent d’être préoccupants. La dette publique et la gestion des entreprises publiques restent des défis majeurs, au moment où les Gabonais espèrent un avenir plus démocratique et prospère.