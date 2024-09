Gabon : un élève arrêté pour « atteinte à l’image » du président de la Transition

En garde à vue depuis le lundi 23 septembre à Port-Gentil, un adolescent de 15 ans est accusé de dégradation de l’image du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais qu’a-t-il donc fait ?

A travers une publication qui défraie la chronique au Gabon, on peut y voir le jeune Sydney Moussavou Kouma se faire filmer tout en mettant en avant un t-shirt à l’image du président de la Transition, Brice Oligui Nguema. Poussé par une irrépressible envie de gagner en popularité, l’adolescent baissa sa culotte avant de s’éponger les fesses à l’aide du vêtement dont il est question.

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est parvenu à ses fins puisque la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Mais la mascarade est de courte durée puisqu’il va être très vite interpellé par la gendarmerie et éconduit au bureau du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué, Paul Ngom Ayong. Face aux autorités du Gabon, le garçon abdique et présente ses excuses. « Je demande pardon au président de la Transition. Je n’ai pas mesuré le tort que je lui ai fait », concède-t-il.

Poursuivi pour « atteinte à l’image » du chef de l’État

L’élève en classe de troisième, Sydney Moussavou Kouma, se trouve d’ailleurs être le petit-fils du préfet du département d’Etimboué, Junior Boulikou. Ce dernier a effectué une sortie pour présenter ses excuses.

« Devant cette regrettable et fâcheuse situation, je veux solliciter très respectueusement – en ma double qualité de grand-père du mis en cause et de préfet du département d’Etimboué – le pardon des autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l’État et général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema ».

Pour sa part, le collégien est placé en garde à vue et poursuivi pour « atteinte à l’image » du chef de l’État.