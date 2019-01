Gabon, Sénégal, Diplomatie : Ali Bongo reçoit un envoyé spécial de Macky Sall

Le Président gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience, Abdoulaye Sally Sall, envoyé spécial du président de la République sénégalaise, Macky Sall.

Venu féliciter, au nom de son pays, le Président Ali Bongo Ondimba pour la mise en œuvre du Plan de diversification de l’économie gabonaise, M. Sall, Conseiller spécial de Macky Sall, a souligné que le modèle gabonais était un modèle de réussite, particulièrement en raison de la conjoncture défavorable actuelle à travers le monde et singulièrement sur le continent africain.

Au cours de l’audience, l’émissaire du Président sénégalais a par ailleurs tenu à remercier le chef de l’Etat gabonais pour avoir pris part, en décembre dernier, à la cérémonie d’inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

Ce tête-à-tête entre le chef de l’Etat et son hôte a également été l’occasion d’un tour d’horizon sur la coopération bilatérale entre le Gabon et le Sénégal. Ali Bongo Ondimba et son homologue sénégalais entendent hisser les liens entre le Gabon et le Sénégal à un niveau supérieur.

Le Gabon et le Sénégal entretiennent des relations bilatérales vieilles de plus de 50 ans, axées notamment sur la coopération militaire, la formation professionnelle et l’enseignement universitaire, rappelle-t-on.