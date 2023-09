Gabon : rencontre entre le Président Brice Oligui Nguema et Jean Ping

Le président de la Transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, a reçu Jean Ping en audience. Occasion pour l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’exprimer sa disponibilité à accompagner le régime de transition.

Ce jeudi, l’ancien Président de la Commission de l’Union Africaine, Jean Ping, a été reçu par le général Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort du Gabon. Cette rencontre entre les deux hommes, une première depuis le putsch du 30 août, s’inscrit dans le cadre des consultations que le président de la Transition a initiées avec l’ensemble de la classe politique gabonaise. Les deux hommes sont ressortis satisfaits des échanges. C’est ce que traduisent les propos de Brice Oligui Nguema : « Aujourd’hui, j’ai eu l’occasion de rencontrer M. Jean Ping avec qui j’ai échangé sur les mesures essentielles prises par le CTRI, dans le but de réorganiser notre pays. Je tiens à remercier M. Jean Ping pour son soutien et sa disponibilité ».

Même son de cloche du côté de celui qui a toujours revendiqué sa victoire à la Présidentielle de 2016. « J’ai été extrêmement honoré et ravi d’avoir cet entretien. Je pense, je le répète à nouveau, que le président de la République, son excellence Brice Oligui Nguema, a effectué un travail considérable d’assainissement du pays. Tout le monde le reconnaît, tout le monde l’admire et nous sommes là, prêts à travailler, prêts à travailler avec lui et prêts à prendre nos responsabilités, si on nous demande de les prendre comme nous l’estimons ! ».

Cette rencontre entre les deux hommes intervient dans un contexte où les arrestations se multiplient dans le camp du Président déchu. Rien que dans cette semaine, Nourredine Bongo Valentin, fils d’Ali Bongo et d’autres caciques du régime, accusés d’actes de corruption massive, ont été placés sous mandat de dépôt.