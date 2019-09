Gabon : quand Ali Bongo inquiète l’opposition

La santé du chef de l’Etat du Gabon, Ali Bongo Ondimba, inquiète l’opposition de son pays, notamment suite à son récent voyage qui a mené le dirigeant à Londres.

Hospitalisé ou non à Londres, la santé du chef de l’Etat du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est au centre de toutes les interrogations. Et la situation politique de ce pays d’Afrique Centrale s’en trouverait affectée. C’est le constat fait par l’opposition, notamment les partisans du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM) d’Alexandre Barro Chambrier, qui, vendredi 6 septembre, ont tiré la sonnette d’alarme.

Selon le Conseil exécutif du RPM qui faisait face à la presse, la situation politique du Gabon est plus que préoccupante. Le porte-parole de la formation politique, Pierre Ndong Meye, dénonce ainsi une situation surréaliste due à l’absence de transparence sur l’état réel d’Ali Bongo et surtout l’obsession des autorité à rendre taboue la question de la santé du chef de l’Etat. Pour les camarades de Barro Chambrier, il y a plus important que les » Tournées républicaines » à l’intérieur du Gabon, surtout, condamnent-ils, qu’elles sont initiées avec l’argent du contribuable.

Le RPM se dit convaincu que la priorité est d’abord l’incapacité du chef de l’Etat Ali Bongo, objet de » plusieurs interrogations « , au Gabon comme à l’international. Evoquant la » rentrée universitaire improbable « , Pierre Ndong Meye a par ailleurs pointé du doigt le comportement de certains membres du gouvernement d’Ali Bongo, qui, dit-il, foulent aux pieds la Constitution et profitent de l’occasion pour s’enrichir.

Ali Bongo aurait quitté le Gabon, fin août, pour Londres, où il aurait été » hospitalisé « , avec un état de santé qui se » détériore « . Information boutée en touche par son gouvernement qui parle de » contrôle de routine » de la santé du Président qui » poursuit normalement sa rééducation « .